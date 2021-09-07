Проценко спрогнозировал, когда в Россию придёт четвёртая волна коронавируса

Четвёртая волна коронавируса в нашей стране может начаться в конце сентября — начале октября. Такой прогноз озвучил главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в беседе с Е1.RU.

"Мы говорим об этом по одной простой причине, потому что находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ", — отметил он.

По словам Проценко, ситуация осложняется совпадением определённых факторов, в том числе массового возвращения из отпусков и начала учебного года. Он добавил, что единственный эффективный способ "научиться жить" с коронавирусом — вакцинироваться.

К слову, Проценко и ранее не исключал опасность новой вспышки ковида к концу сентября. По его мнению, эта вспышка также может наложиться на волну сезонного гриппа, который в прошлом году был вытеснен коронавирусом.