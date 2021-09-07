Проценко спрогнозировал, когда в Россию придёт четвёртая волна коронавируса
По его словам, возвращение из отпусков и начало учебного года может создавать предпосылки для ухудшения статистики не только по ковиду, но и по гриппу и ОРВИ.
Фото © ГБУЗ "ГКБ № 40 ДЗМ"
Четвёртая волна коронавируса в нашей стране может начаться в конце сентября — начале октября. Такой прогноз озвучил главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в беседе с Е1.RU.
"Мы говорим об этом по одной простой причине, потому что находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ", — отметил он.
По словам Проценко, ситуация осложняется совпадением определённых факторов, в том числе массового возвращения из отпусков и начала учебного года. Он добавил, что единственный эффективный способ "научиться жить" с коронавирусом — вакцинироваться.
К слову, Проценко и ранее не исключал опасность новой вспышки ковида к концу сентября. По его мнению, эта вспышка также может наложиться на волну сезонного гриппа, который в прошлом году был вытеснен коронавирусом.
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что полный курс вакцинации от ковида в стране прошло 39 миллионов граждан. Только первым компонентом привилось 46 млн человек. А тем временем в России выявили суточный минимум новых заражений коронавирусом с 22 июня. В тройку лидеров по количеству новых пациентов с инфекцией вновь вошли Москва (1187), Подмосковье (880) и Санкт-Петербург (626).
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