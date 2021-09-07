Лайф публикует кадры спасения жительницы Красногорска из взбесившегося лифта. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появилось видео, на котором запечатлено спасение девушки из взбесившегося лифта в ЖК "Арт" в подмосковном Красногорске. По словам пострадавшей, кабина не остановилась на нужном этаже, а резко поехала вверх, в результате пассажирка упала и потеряла сознание.

На кадрах видно, как в подъезде у закрытых дверей кабины стоят лифтёр, уборщица и очевидец. Через какое-то время с помощью инструмента рабочий открыл двери кабины и освободил несчастную. Перепуганная девушка вылетела в коридор с разбитой головой. Находясь в шоковом состоянии, она рассказывала очевидцам о случившемся и дрожащими руками пыталась набрать кому-то.