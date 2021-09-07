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Лайф публикует кадры спасения жительницы Красногорска из взбесившегося лифта

Девушка утверждает, что кабина не остановилась на нужном этаже и резко поехала вверх, в результате чего она упала и потеряла сознание. Подмосковная прокуратура начала проверку.

7 сентября, 11:30

Лайф публикует кадры спасения жительницы Красногорска из взбесившегося лифта. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появилось видео, на котором запечатлено спасение девушки из взбесившегося лифта в ЖК "Арт" в подмосковном Красногорске. По словам пострадавшей, кабина не остановилась на нужном этаже, а резко поехала вверх, в результате пассажирка упала и потеряла сознание.

На кадрах видно, как в подъезде у закрытых дверей кабины стоят лифтёр, уборщица и очевидец. Через какое-то время с помощью инструмента рабочий открыл двери кабины и освободил несчастную. Перепуганная девушка вылетела в коридор с разбитой головой. Находясь в шоковом состоянии, она рассказывала очевидцам о случившемся и дрожащими руками пыталась набрать кому-то.

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Как уже ранее писал Лайф, инцидент произошёл 7 сентября в жилом комплексе "Арт" около 11:30. После происшествия пострадавшую увезли в больницу. По словам девушки, перед происшествием в кабине сильно пахло гарью. По факту случившегося Прокуратура Московской области организовала проверку.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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