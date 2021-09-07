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В Совфеде высказались о введении пожизненного заключения за педофилию

Любая мера наказания "должна на будущее что-то профилактировать, чтобы избавить от этих проблем общество", указал наш собеседник.

7 сентября, 12:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Предусмотренные законом меры в отношении педофилов не всегда работают, значит, их надо изменять. Об этом Лайфу заявил глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя страшное убийство двух школьниц в Кузбассе.

"Он (подозреваемый в убийстве. — Прим. Лайфа) сидел за аналогичное преступление, вышел и совершил ещё более тяжкое преступление. Я считаю, что эти жуткие картины, они разрывают сердце родителей и каждого нормального человека. Видимо, те меры, которые предусмотрены законом, не срабатывают. Любая мера наказания должна на будущее что-то профилактировать, чтобы избавить от этих проблем общество. Похоже, что не позволяют избавить [от проблем] общество те профилактические меры, которые применяются на сегодняшний день. Значит, их надо изменять", — пояснил Рязанский.

Пропавших в Кузбассе девочек нашли убитыми

Пропавших в Кузбассе девочек нашли убитыми

Учитывая, что "дело может, вообще, дойти до самосуда со стороны родителей, родных и близких", то наказание преступнику должно быть жёстким. Рязанский отметил, что следует усилить ответственность за насилие в отношении несовершеннолетних, должны применяться "высокие меры вплоть до пожизненного заключения" или же "практики химического воздействия".

"Безусловно, нужно усиливать и законом закреплять более высокие меры ответственности вплоть до пожизненного заключения. Есть другие практики решения проблем, связанные с такими категориями людей: практика химического воздействия. Всё зависит от того, как пойдёт обсуждение таких законопроектов", — рассказал сенатор.

Убийца из Кузбасса часто заходил за выпивкой в магазин, где купил сладости школьницам

Убийца из Кузбасса часто заходил за выпивкой в магазин, где купил сладости школьницам

Рязанский полагает, что депутаты нового созыва Госдумы должны поставить этот вопрос на обсуждение, а также "предложить дополнительные меры реагирования по таким случаям".

СК возбудил дело о халатности после убийства двух девочек в Кемеровской области

СК возбудил дело о халатности после убийства двух девочек в Кемеровской области

Ранее Лайф рассказывал о громком убийстве двух девочек в городе Киселёвске Кемеровской области. 10-летние школьницы ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Правоохранители поймали подозреваемого на улице. Мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Тела детей уже нашли. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Опубликованы первые кадры допроса подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе

Опубликованы первые кадры допроса подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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