В Совфеде высказались о введении пожизненного заключения за педофилию

Предусмотренные законом меры в отношении педофилов не всегда работают, значит, их надо изменять. Об этом Лайфу заявил глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя страшное убийство двух школьниц в Кузбассе.

"Он (подозреваемый в убийстве. — Прим. Лайфа) сидел за аналогичное преступление, вышел и совершил ещё более тяжкое преступление. Я считаю, что эти жуткие картины, они разрывают сердце родителей и каждого нормального человека. Видимо, те меры, которые предусмотрены законом, не срабатывают. Любая мера наказания должна на будущее что-то профилактировать, чтобы избавить от этих проблем общество. Похоже, что не позволяют избавить [от проблем] общество те профилактические меры, которые применяются на сегодняшний день. Значит, их надо изменять", — пояснил Рязанский.

Учитывая, что "дело может, вообще, дойти до самосуда со стороны родителей, родных и близких", то наказание преступнику должно быть жёстким. Рязанский отметил, что следует усилить ответственность за насилие в отношении несовершеннолетних, должны применяться "высокие меры вплоть до пожизненного заключения" или же "практики химического воздействия".

"Безусловно, нужно усиливать и законом закреплять более высокие меры ответственности вплоть до пожизненного заключения. Есть другие практики решения проблем, связанные с такими категориями людей: практика химического воздействия. Всё зависит от того, как пойдёт обсуждение таких законопроектов", — рассказал сенатор.

Рязанский полагает, что депутаты нового созыва Госдумы должны поставить этот вопрос на обсуждение, а также "предложить дополнительные меры реагирования по таким случаям".