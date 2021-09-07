В МВД подсчитали многомиллионную сумму ущерба от деятельности финансовой пирамиды Finiko
По словам Ирины Волк, в общей сложности поступило более 2,6 тысячи заявлений от пострадавших. Причём обманутые вкладчики нашлись как на территории России, так и за её пределами.
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Общая сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды Finiko превысила 250 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"На сегодняшний день поступило более 2,6 тысячи заявлений от пострадавших вкладчиков на общую сумму свыше 250 миллионов рублей", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным МВД, среди пострадавших вкладчиков — жители Москвы, Петербурга, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, а также Иркутской областей. Кроме того, в списке правоохранителей фигурирует Краснодарский, Красноярский, Приморский края и даже Казахстан с Венгрией. Суммы ущерба варьируются в пределах от 100 тысяч до 81 миллиона рублей.
Напомним, 30 июля в Казани задержали сооснователя финансовой организации Finiko Кирилла Доронина, Вахитовский районный суд арестовал его до 28 сентября. В июле в правоохранительные органы пожаловались сотни вкладчиков Finiko, они заявили, что не могут вывести свои денежные средства из личного кабинета, а их аккаунты оказались недоступны.
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