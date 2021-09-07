В МВД подсчитали многомиллионную сумму ущерба от деятельности финансовой пирамиды Finiko

Общая сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды Finiko превысила 250 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"На сегодняшний день поступило более 2,6 тысячи заявлений от пострадавших вкладчиков на общую сумму свыше 250 миллионов рублей", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным МВД, среди пострадавших вкладчиков — жители Москвы, Петербурга, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, а также Иркутской областей. Кроме того, в списке правоохранителей фигурирует Краснодарский, Красноярский, Приморский края и даже Казахстан с Венгрией. Суммы ущерба варьируются в пределах от 100 тысяч до 81 миллиона рублей.