Вице-президент гильдии риелторов объяснил, почему цены на недвижимость в РФ "достигли потолка"

Цена на жильё определяется состоянием рынка, поэтому такой банальный фактор, как баланс спроса и предложения, на все 100% сегодня работает на рынке недвижимости. Об этом сообщил Лайфу вице-президент Российской гильдии риелторов, председатель правления управляющей компании "Бест-недвижимость" Григорий Полторак. Он подчеркнул, что сегодня себестоимость лишь определяет нижнюю границу на рынке и не более.

"Чем больше вы выбрасываете на рынок денег в виде субсидий, дешёвых кредиток, повышения зарплат, тем больше из них становится денег, тем больше у вас есть желание и возможность их потратить, тем вы подращиваете спрос, а рост спроса приводит к возможности повысить цену для продавца. У нас же не ограничены продавцы в том, за сколько продавать, я имею в виду застройщиков, а за застройщиками подтягивается и вторичный рынок", — пояснил эксперт.

Полторак также назвал фигуральным заявление Счётной палаты о том, что цены на жильё в России "достигли потолка". При этом он согласился, что стоимость жилья сейчас безобразно высокая. Действительно, как указал собеседник, граждане стали немного беднее в том, сколько они могут позволить купить чего-то. Но в то же время в какой-то степени россиянам теперь более доступны длинные деньги в виде кредитов, льгот и субсидий, добавил специалист.

"В этом плане мы больше можем позволить с точки зрения приобретения какого-то дорогого товара, как недвижимость, перекладывая эти затраты на будущее. Если отменят субсидии, отменят льготную ипотеку, то люди станут покупать меньше, застройщики поймут, что надо продавать, будут вынуждены цены снижать, потому что уменьшится спрос", — подытожил он.