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В УК сочли подозрительными травмы жительницы Красногорска после поездки в взбесившемся лифте

В компании убеждены, что такие увечья нанести попросту невозможно. Между тем, по нашим данным, имела место быть экстренная остановка кабины, из-за этого девушка могла упасть.

7 сентября, 13:15

Фото © LIFE

В УК назвали подозрительными травмы жительницы Красногорска из взбесившегося лифта. Видео © LIFE

Управляющая компания, обслуживающая жилищный комплекс "Арт" в подмосковном Красногорске, назвала подозрительными травмы девушки, которая попала в больницу после поездки на взбесившемся лифте. Как рассказал Лайфу источник, коммунальщики считают, что весь инцидент — провокация ради получения денежной компенсации.

Отмечается, что у железной машины стоит ограничение вертикального подъёма на 4 м/с, то есть кабина никак не могла так резко рвануть вверх, как утверждает пострадавшая. Кроме того, в лифте нет никаких острых предметов, чтобы пассажирка смогла так рассечь себе половину лица. В УК убеждены, что сорваться конструкция точно не могла, поскольку у неё стоит надёжная защита от горизонтальных и вертикальных уклонений. Тем более, как утверждает источник, лифт проходил техническое обслуживание, работа на износ никогда не допускалась.

Лайф публикует кадры спасения жительницы Красногорска из взбесившегося лифта

Лайф публикует кадры спасения жительницы Красногорска из взбесившегося лифта

Между тем в дом уже приехали ремонтники и правоохранители, которые будут выяснять, что же всё-таки не так с лифтом.

Так, исходя из предварительных выводов инженеров, имела место быть экстренная остановка кабины на 41-м этаже, и из-за этого девушка, судя по всему, упала. Тем не менее то, каким образом она получила такие травмы, остаётся загадкой. По словам источника, оборудование полностью исправно — никакого резкого вертикального подъёма не было, ни падения, ни срыва, ни удара лифта не было.

Соседи травмированной в взбесившемся лифте жительницы Красногорска пожаловались на бездействие УК

Соседи травмированной в взбесившемся лифте жительницы Красногорска пожаловались на бездействие УК

Как уже ранее писал Лайф, инцидент произошёл 7 сентября в жилом комплексе "Арт" около 11:30. После происшествия пострадавшую увезли в больницу. По словам девушки, перед происшествием в кабине сильно пахло гарью. По факту случившегося Прокуратура Московской области организовала проверку.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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