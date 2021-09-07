В УК сочли подозрительными травмы жительницы Красногорска после поездки в взбесившемся лифте

Управляющая компания, обслуживающая жилищный комплекс "Арт" в подмосковном Красногорске, назвала подозрительными травмы девушки, которая попала в больницу после поездки на взбесившемся лифте. Как рассказал Лайфу источник, коммунальщики считают, что весь инцидент — провокация ради получения денежной компенсации.

Отмечается, что у железной машины стоит ограничение вертикального подъёма на 4 м/с, то есть кабина никак не могла так резко рвануть вверх, как утверждает пострадавшая. Кроме того, в лифте нет никаких острых предметов, чтобы пассажирка смогла так рассечь себе половину лица. В УК убеждены, что сорваться конструкция точно не могла, поскольку у неё стоит надёжная защита от горизонтальных и вертикальных уклонений. Тем более, как утверждает источник, лифт проходил техническое обслуживание, работа на износ никогда не допускалась.

Между тем в дом уже приехали ремонтники и правоохранители, которые будут выяснять, что же всё-таки не так с лифтом.

Так, исходя из предварительных выводов инженеров, имела место быть экстренная остановка кабины на 41-м этаже, и из-за этого девушка, судя по всему, упала. Тем не менее то, каким образом она получила такие травмы, остаётся загадкой. По словам источника, оборудование полностью исправно — никакого резкого вертикального подъёма не было, ни падения, ни срыва, ни удара лифта не было.