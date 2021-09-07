Под Кемеровом альпинист снял пса со скалы высотой в девятиэтажку

Собаку спасли со скалы высотой с девятиэтажное здание. Видео © LIFE

Чудесное спасение собаки, застрявшей на скале, произошло в районе села Елыкаево в Кемеровской области. Местная жительница Жанна с компанией отдыхала в бору у реки Томь, когда услышала жалобный вой. Приятели увидели двух собак и поняли, что одной из них требуется помощь. Четырёхлапая как-то спустилась на отвес скалы, а обратно подняться уже не смогла. Девушка набрала в службу спасения, но там ей отказали в помощи. Тогда она стала искать контакты альпинистов в Сети, публикуя посты и сториз с рассказами о случившемся. На призыв о помощи отозвался инструктор спортклуба Роман Горев. Лайф узнал подробности этой доброй истории.

Роман оперативно собрал вещи и выехал на место в село. Жанна встретила альпиниста и проводила к скале, где застряла собака. Мужчина раскидал верёвки, привязался и, попросив мужа Жанны постоять на страховке, стал спускаться с обрыва.

Участок не представлял опасности для альпиниста с профессиональной экипировкой, но для животного высота была впечатляющей — обрыв со скалы высотой в девятиэтажный дом вёл к реке.

Через пару минут операция по спасению собаки была благополучно завершена. Оказалось, что попавший в беду — мальчик, а ожидавшая его собака — девочка. Скорее всего, они были парочкой, которая, так и не отблагодарив своих спасителей, просто убежала в лес.