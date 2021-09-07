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Соседи травмированной в взбесившемся лифте жительницы Красногорска пожаловались на бездействие УК

По их словам, различное оборудование в доме ломается регулярно, но в управляющей компании не торопятся устранить недочёты, чинить поломки.

7 сентября, 12:46

Соседи пострадавшей в лифте жительницы Красногорска пожаловались на УК. Видео © LIFE

Жители дома в ЖК "Арт" в подмосковном Красногорске, где девушка очнулась в лифте вся в крови, рассказали Лайфу, что проблемы с подъёмниками длятся уже около полугода. Они жалуются в управляющую компанию "Эксперт-сервис", но сотрудники попросту игнорируют обращения.

По словам женщины, проживающей в том же подъезде, что и пострадавшая девушка, всего в доме четыре лифта, но как минимум один из них никогда не работает.

"При такой загруженности дома нам катастрофически сложно утром в час пик спуститься и вечером подняться. Мы можем стоять по полчаса. Никак управляющая компания не реагирует — мы пишем в WhatsApp, мы звоним — никак не реагируют", — рассказала собеседница Лайфа.

Лайф публикует кадры спасения жительницы Красногорска из взбесившегося лифта

Лайф публикует кадры спасения жительницы Красногорска из взбесившегося лифта

В то же время мужчина, проживающий в соседнем доме, также имеет претензии к лифтам в ЖК "Арт". Собеседник заявил, что в их высотке такая же проблема с загруженностью, но вдобавок жители ощущают странную тряску, когда едут в кабине.

"Вибрация идёт по лифтам всё время, но никто [из управляющей компании] ничем не занимается", — пояснил он.

Как уже ранее писал Лайф, инцидент произошёл 7 сентября в жилом комплексе "Арт" около 11:30. После происшествия пострадавшую увезли в больницу. По словам девушки, перед происшествием в кабине сильно пахло гарью. По факту случившегося Прокуратура Московской области организовала проверку.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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