Адвокат рассказал, какое наказание грозит убийце девочек из Кузбасса

С большой долей вероятности мужчина, изнасиловавший и убивший двух 10-летних девочек в Кемеровской области, получит пожизненный срок. При этом наказание останется максимально жёстким, даже если вердикт будет выносить суд присяжных. Об этом Лайфу рассказал адвокат Алексей Михальчик.

"Могут назначить наказание вплоть до пожизненного. Естественно, у него есть в рамках этой статьи возможность просить суд присяжных, но, по общему опыту, таким людям суд присяжных не особо помогает. Минимальное возможное наказание — 12 лет лишения свободы. Но в данном случае вариант, что суд примет решение именно о пожизненном лишении свободы, остановится на самом строгом наказании — именно в связи с рецидивом и прочими обстоятельствами", — отмечает Михальчик.