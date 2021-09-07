Адвокат рассказал, какое наказание грозит убийце девочек из Кузбасса
Как рассказал Алексей Михальчик, минимальный срок по статье — 12 лет лишения свободы, однако в этом случае вердикт суда, скорее всего, будет максимально жёстким.
Подозреваемый в убийстве. Кадр видео © МВД РФ
С большой долей вероятности мужчина, изнасиловавший и убивший двух 10-летних девочек в Кемеровской области, получит пожизненный срок. При этом наказание останется максимально жёстким, даже если вердикт будет выносить суд присяжных. Об этом Лайфу рассказал адвокат Алексей Михальчик.
"Могут назначить наказание вплоть до пожизненного. Естественно, у него есть в рамках этой статьи возможность просить суд присяжных, но, по общему опыту, таким людям суд присяжных не особо помогает. Минимальное возможное наказание — 12 лет лишения свободы. Но в данном случае вариант, что суд примет решение именно о пожизненном лишении свободы, остановится на самом строгом наказании — именно в связи с рецидивом и прочими обстоятельствами", — отмечает Михальчик.
При этом эксперт добавил, что у него подобные преступления вызывают большое возмущение, так как у правоохранительных органов сейчас есть инструментарий для надзора за освободившимися из колоний. И убийцу девочек должны были контролировать, однако этого не произошло.
Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две 10-летние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с мужчиной в магазине — он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. В течение суток подозреваемого задержали. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме.
Выяснилось, что в 2009 году задержанный был осуждён на 10 лет по статье "Насильственные действия сексуального характера". После освобождения из тюрьмы в 2019 году мужчина уехал жить в другой город и не встал на учёт в органы профилактики.
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