Порошенко разнёс Зеленского за претензии к Путину

Порошенко раскритиковал Зеленского за претензии к Путину. Видео © "Страна.ua"

Экс-лидер Украины Пётр Порошенко на заседании Рады строго отчитал своего преемника на посту главы государства Владимира Зеленского за претензии к лидерам мировых держав. Перечисляя их имена, он по ошибке упомянул и российского президента Владимира Путина, сообщило издание "Страна.ua".

"Вчера агентство Deutsche Welle объявило об окончании строительства "Северного потока – 2". Это памятник, к сожалению, расшатыванию проукраинской коалиции, которая была создана с 2014-го. И потом своими претензиями то к Меркель, то к Путину, ой, извините. То к Меркель, то к Макрону, то к Байдену", — сказал Порошенко.