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Порошенко разнёс Зеленского за претензии к Путину

Что интересно, экс-глава Незалежной хотел произнести фамилию французского лидера Эмманюэля Макрона, а не президента России, но ошибся.

7 сентября, 12:31

Фото © "Страна.ua"

Порошенко раскритиковал Зеленского за претензии к Путину. Видео © "Страна.ua"

Экс-лидер Украины Пётр Порошенко на заседании Рады строго отчитал своего преемника на посту главы государства Владимира Зеленского за претензии к лидерам мировых держав. Перечисляя их имена, он по ошибке упомянул и российского президента Владимира Путина, сообщило издание "Страна.ua".

"Вчера агентство Deutsche Welle объявило об окончании строительства "Северного потока – 2". Это памятник, к сожалению, расшатыванию проукраинской коалиции, которая была создана с 2014-го. И потом своими претензиями то к Меркель, то к Путину, ой, извините. То к Меркель, то к Макрону, то к Байдену", — сказал Порошенко.

Порошенко призвал Зеленского не повышать тон на встрече с Байденом

Порошенко призвал Зеленского не повышать тон на встрече с Байденом

Ранее Порошенко оценил итоги провальной встречи Зеленского с Байденом. Безопасность Украине обеспечит только членство в НАТО, но от американцев не было получено каких-то гарантий, отметил экс-лидер страны. Также на переговорах не была поднята тема санкций в отношении РФ.

Лавров: "Северный поток – 2" заработает через несколько дней

Лавров: "Северный поток – 2" заработает через несколько дней

Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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