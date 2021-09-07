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"Холодный робот": Физиономист разглядел раздвоение личности на лице убийцы школьниц в Кузбассе

Видно, что мужчина сильно уходит из реальности в свои фантазии, однако закрытые внутренние веки говорят о том, что он был уверен в своих действиях, пояснил специалист.

7 сентября, 12:21
<p>Скриншот видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ySfoMnCQ_K4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Медиа</a></p>

Скриншот видео © YouTube / МВД Медиа

Подозреваемый в убийстве двух школьниц из Киселёвска Кемеровской области до сих пор имеет психические проблемы, которые начали развиваться у него с подросткового возраста, когда он оказался предоставлен сам себе. Об этом Лайфу рассказал физиономист Олег Воеводин.

"Форма лица — огонь плюс вода — две противоборствующие [стихии]. Либо огонь высушивает воду, либо вода тушит огонь. Плюс мы видим раздвоенный кончик носа, расщелину между зубов. Два передних резца не сшиты, а там щёлочка. С раннего детства [он] кидается из крайности в крайность, максималист ярый, имеется раздвоение личности по сей день", — сказал эксперт.

Опубликованы первые кадры допроса подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе

Опубликованы первые кадры допроса подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе

Закрытые внутренние веки говорят о том, что преступник был уверен в своих действиях. Также это говорит либо о целенаправленном отмщении, либо о том, что ему уже нечего терять, заметил Воеводин. Кроме того, у Виктора П. есть склонности к суицидальным мыслям.

Старые фотографии показывают, что мужчина сильно уходит из реальности в свои фантазии, об этом же говорят все искажения на лице и теле — подбородок, нос и макушка стремятся в сторону правой руки. Он закрылся от всех и всего, заметил физиономист, и по эмоциям мужчина — холодный робот.

Лайф узнал, почему убийца двух школьниц из Кузбасса развёлся с женой и как относился к детям

Лайф узнал, почему убийца двух школьниц из Кузбасса развёлся с женой и как относился к детям

Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Правоохранители поймали подозреваемого на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Тела детей уже нашли.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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