"Сколько ещё трагедий должно произойти?": Кузнецова призвала к ужесточению наказания для педофилов
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Она подчеркнула, что аппарат детского омбудсмена давно бьётся за усиление мер в отношении людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова, комментируя страшное убийство двух школьниц в Кузбассе, заявила в беседе с РИА "Новости", что вместе с коллегами давно добивается ужесточения наказания для тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
"Возмущение и боль… Дети погибли… Соболезнования родным… Сколько ещё трагедий должно произойти, чтобы наконец ужесточили меры защиты детей от педофилов? Мы настойчиво из года в год бьёмся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей", — сообщила омбудсмен.
Ранее сенатор Валерий Рязанский высказался по поводу введения пожизненного заключения за педофилию. По его словам, любая мера наказания "должна на будущее что-то профилактировать, чтобы избавить от этих проблем общество".
Ранее Лайф рассказывал о громком убийстве двух девочек в городе Киселёвске Кемеровской области. Десятилетние школьницы ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Правоохранители поймали подозреваемого на улице. Мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Тела детей уже нашли. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".