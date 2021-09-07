"Сколько ещё трагедий должно произойти?": Кузнецова призвала к ужесточению наказания для педофилов

Она подчеркнула, что аппарат детского омбудсмена давно бьётся за усиление мер в отношении людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова, комментируя страшное убийство двух школьниц в Кузбассе, заявила в беседе с РИА "Новости", что вместе с коллегами давно добивается ужесточения наказания для тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

"Возмущение и боль… Дети погибли… Соболезнования родным… Сколько ещё трагедий должно произойти, чтобы наконец ужесточили меры защиты детей от педофилов? Мы настойчиво из года в год бьёмся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей", — сообщила омбудсмен.

Ранее сенатор Валерий Рязанский высказался по поводу введения пожизненного заключения за педофилию. По его словам, любая мера наказания "должна на будущее что-то профилактировать, чтобы избавить от этих проблем общество".