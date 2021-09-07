Цены на недвижимость в РФ "достигли потолка", заявили в Счётной палате

В России цены на недвижимость, которые в последние несколько месяцев стремительно росли, достигли своего максимума. Об этом заявила аудитор Счётной палаты Наталья Трунова. При этом она отметила, что ждать скидок можно не раньше, чем через два-три года.

"Что касается роста цен, то мы считаем, что после последнего скачка цены достигли потолка", — цитирует РИА "Новости" слова Труновой.



По словам аудитора, на резкий скачок ценника на жильё повлияло несколько факторов — в частности, подорожание строительных материалов, льготная ипотека и пандемия коронавируса. Также Трунова указала, что предпосылки для снижения стоимости недвижимости прослеживаются уже сейчас. Так, летом количество ипотечных кредитов начало постепенно уменьшаться, а это значит, как отметила эксперт, что лимит денег, на который рассчитывала строительная отрасль, практически исчерпан.