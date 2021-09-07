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Цены на недвижимость в РФ "достигли потолка", заявили в Счётной палате

По словам аудитора, на резкое повышение стоимости жилья повлияло несколько факторов — в частности, подорожание строительных материалов, льготная ипотека и пандемия коронавируса.

7 сентября, 09:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России цены на недвижимость, которые в последние несколько месяцев стремительно росли, достигли своего максимума. Об этом заявила аудитор Счётной палаты Наталья Трунова. При этом она отметила, что ждать скидок можно не раньше, чем через два-три года.

"Что касается роста цен, то мы считаем, что после последнего скачка цены достигли потолка", — цитирует РИА "Новости" слова Труновой.

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По словам аудитора, на резкий скачок ценника на жильё повлияло несколько факторов — в частности, подорожание строительных материалов, льготная ипотека и пандемия коронавируса. Также Трунова указала, что предпосылки для снижения стоимости недвижимости прослеживаются уже сейчас. Так, летом количество ипотечных кредитов начало постепенно уменьшаться, а это значит, как отметила эксперт, что лимит денег, на который рассчитывала строительная отрасль, практически исчерпан.

Ранее генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере АО "Дом.рф" Виталий Мутко рассказал, когда в России будет ипотека под 3%.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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