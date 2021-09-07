В AliExpress рассказали, как россияне спасаются от осенних холодов

Аналитики "AliExpress Россия" провели исследование покупок в период с 1 по 30 августа и выяснили, какие товары выбирают россияне, чтобы согреться в осеннюю пору, когда резко холодает. Как оказалось, больше всего покупателям приглянулись электрические грелки-коврики. Результаты анализа есть в распоряжении Лайфа.

"Спрос на электрические грелки-коврики увеличился в 3,6 раза по сравнению с июлем. Россияне часто выбирают модели с покрытием из флиса и трёхступенчатой системой обогрева. Популярны модели ковриков, которые можно засунуть под простыню или одеяло. За них пользователи готовы отдать от 800 до 1800 рублей", — рассказали в AliExpress.

Аналогичная ситуация с ковриками для ног с подогревом и электрическими одеялами — их популярность выросла в 3,6 раза. Особенно пользуются популярностью одеяла из плюша с автовыключением и пультом для дистанционного управления и тепловые коврики из текстиля с ценовой политикой от 500 до 3000 рублей.

Также россиянам приглянулись автомобильные обогреватели. По результатам исследования, спрос на них вырос в 3,2 раза. В частности, это касается парковочных обогревателей с ЖК-переключателем, которые подходят и для грузовых автомобилей. За них россияне готовы отдать от пяти до восьми тысяч рублей.

"Товары для системы тёплых полов в спросе выросли в полтора раза по сравнению с июлем. В этой категории россияне покупают кабельные секции для нагрева, программируемые контроллеры температуры и инфракрасные плёночные тёплые полы. Плёнка шириной в 50 сантиметров обойдётся в 500 рублей, а 10 метров кабельной секции — в 300 рублей. Средняя цена за контроллер умного пола — 1000 рублей", — говорится в релизе.

Кроме того, по сравнению с июлем выросла популярность и на обогреватели для дома — в 2,5 раза. Россиянам особенно по нраву электрические мини-обогреватели с быстрым нагревом и дистанционным управлением. На эти товары покупатели тратят от 900 до 1500 рублей.