Ранившая украинских учителей из арбалета анимешница заявила, что идея нападения ей приснилась

"Таисия уточнила, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить. Почему именно учителей 11-й школы, где она определённый период училась, пока не известно", — говорится в сообщении интернет-издания.

Как оказалось, арбалет девушке подарили родители на день рождения. Также стало известно, что Таисия является студенткой Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психологическом факультете. Правоохранители направили студентку на медосвидетельствование, результаты экспертизы пока не известны. Предположительно, 8 сентября должно состояться судебное заседание, на котором девушке изберут меру пресечения.