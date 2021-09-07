Ранившая украинских учителей из арбалета анимешница заявила, что идея нападения ей приснилась
Как оказалось, оружие девушке подарили родители на день рождения. Также стало известно, что Таисия учится на психологическом факультете.
Фото © "Полтавщина"
Украинские СМИ рассекретили подробности инцидента в Полтаве, где 19-летняя поклонница аниме с арбалетом ворвалась в школу, в которой проучилась с первого по четвёртый класс, и ранила двоих учителей. Как сообщает "Полтавщина", девушка призналась, что идея о расправе пришла к ней во сне накануне нападения.
"Таисия уточнила, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить. Почему именно учителей 11-й школы, где она определённый период училась, пока не известно", — говорится в сообщении интернет-издания.
Как оказалось, арбалет девушке подарили родители на день рождения. Также стало известно, что Таисия является студенткой Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психологическом факультете. Правоохранители направили студентку на медосвидетельствование, результаты экспертизы пока не известны. Предположительно, 8 сентября должно состояться судебное заседание, на котором девушке изберут меру пресечения.
Как ранее писал Лайф, инцидент произошёл 6 сентября. Ранения получили двое учителей, одному из них стрела насквозь прошила руку. Напавшую оперативно задержали.
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