Абдул Гани Барадар – одна из ключевых фигур во всей структуре «Талибана»*. Внутри движения он известен в двух ипостасях: «умеренного» политического руководителя и бескомпромиссного военного командира. 3 сентября он был назначен на должность премьер-министра Афганистана. Однако какой будет политика Исламского эмирата предугадать сложно.

Мулла Абдул Гани Барадар был активным участником движения моджахедов в 1980-х, а в 1990-х стал одним из основателей «Талибана». При режиме талибов в Афганистане 1996-2001 годов он занимал различные должности от главы провинции до командующего крупными вооружёнными соединениями.

С началом интервенции коалиции США Барадар возглавил группы боевиков, но в 2010 году был захвачен в ходе совместной миссии пакистанских и американских спецслужб. На тот момент мулла уже стал заместителем первого лидера «Талибана» Мухаммада Омара и пользовался его абсолютным доверием в большинстве военных и политических вопросов. Собственно, Омар и наградил Абдул Гани почётным прозвищем «Барадар», что означает «брат».

Вне движения Абдул Гани Барадар был знаменит тем, что ещё до своего ареста выступал за переговоры с коалицией НАТО, США и официальным Кабулом. По этой причине в 2018 году администрация Дональда Трампа смогла пролоббировать вопрос о его освобождении в рамках начала мирных переговоров с талибами. Именно Барадар возглавил делегацию «Талибана» в Дохе на подписании мирного соглашения с США в 2020 году.

Многие полагают, что сейчас в качестве премьер-министра Исламского эмирата Абдул Гани Барадар продолжит придерживаться «умеренного» (насколько это возможно для исламиста) курса.

После захвата власти в Афгагистане «Талибан» чётко дал понять, что попытается добиться международного признания. Обеспечение легитимности режима не только укрепит их позиции, но и откроет доступ к иностранной помощи, валютным резервам и внешним рынкам.

С учётом этих задач, кандидатура Абдул Гани Барадара подходит идеально. На контрасте с ИГ и «Аль-Каидой» (запрещено в РФ) он демонстрирует готовность вести переговоры и даже соблюдать договорённости. К тому же, все заявления талибов об «инклюзивном правительстве» явно направлены на западную аудиторию.

Тем не менее, обольщаться не стоит. Хоть Абдул Гани Барадара и называют «умеренным», он является одним из ключевых руководителей «Талибана» – радикального исламистского движения.

Фактическим лидером талибов считается Хайбатулла Ахундзада, но политическое руководство и большая часть публичной деятельности лежит именно на Барадаре. После освобождения в 2018 году, он сменил амплуа полевого командира на дипломата.

В частности, Абдул Гани Барадар с 17 сентября 2020 года ведёт страницу в Twitter. В основном там можно найти множество репостов официального представителя «Талибана» – Мухаммада Наима. Из личных публикаций Барадара примечателен лишь один твит от сентября прошлого года:

«В Афганистане должна быть исламская система, в которой все люди могут найти себя и жить в духе братства».

По сути, ещё до начала вывода войск США и захвата власти Барадар обозначил курс на «инклюзивное правительство». В связи с чем возникает множество вопросов.

Очевидно «Талибан» пытается обелить свою репутацию в глазах международной общественности. Только внешнеполитическая легитимация власти исламистов может гарантировать им устойчивость режима.

Назначение Абдул Гани Барадара на должность премьер-министра в этом контексте достаточно очевидный и ожидаемый шаг. Для США его фигура является прямым напоминанием о мирном соглашении, заключённом в Дохе в 2020 году.

Для остальных же это послание, что более «умеренного» представителя среди лидеров «Талибана» нет, а, значит, для сдерживания потенциальной угрозы придётся вести диалог в выгодном для исламистов ключе.