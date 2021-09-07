Apple назвала дату осенней презентации новых гаджетов

Американская компания Apple сообщила, что осеннюю презентацию новых устройств проведёт 14 сентября. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 7 сентября, на ресурсах компании. Мероприятие начнётся в 10:00 по времени Западного побережья США. В Москве это будет 20:00. Презентация будет транслироваться в онлайн-формате на сайте Apple.

Традиционно, предзаказ на новые устройство должен быть открыт уже в первую пятницу после этого события, то есть 17 сентября. В этом случае продажи будут начаты через неделю, 24 сентября.

Предполагается, что Apple представит в том числе новую модель своего смартфона iPhone, тринадцатую. Также ожидается выход на рынок новых умных часов Apple Watch Series 7.