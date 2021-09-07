Apple назвала дату осенней презентации новых гаджетов
Предполагается, что одним их этих устройств станет айфон очередного поколения.
Фото © ТАСС / Артём Иванов
Американская компания Apple сообщила, что осеннюю презентацию новых устройств проведёт 14 сентября. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 7 сентября, на ресурсах компании. Мероприятие начнётся в 10:00 по времени Западного побережья США. В Москве это будет 20:00. Презентация будет транслироваться в онлайн-формате на сайте Apple.
Традиционно, предзаказ на новые устройство должен быть открыт уже в первую пятницу после этого события, то есть 17 сентября. В этом случае продажи будут начаты через неделю, 24 сентября.
Предполагается, что Apple представит в том числе новую модель своего смартфона iPhone, тринадцатую. Также ожидается выход на рынок новых умных часов Apple Watch Series 7.
Ранее Лайф рассказывал, что Верховный суд отказался запрещать продажу айфонов по иску российского изобретателя. Истец утверждал, что смартфоны из Купертино с функцией "экстренный вызов — SOS" нарушают его исключительные права: якобы эта технология была запатентована им до того, как ей вооружилась компания Apple.
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