iPhone, Apple Watch Series 7 и новый MacBook: Что Apple может представить осенью 2021 года Дата презентации Apple ещё не названа, однако фанаты iPhone уже пытаются узнать характеристики и цену новых гаджетов. 6 сентября, 21:40 Фото © Youtube / Marques Brownlee

iPhone 13 — дата выхода и цена

Почти наверняка на своей осенней презентации Apple покажет новый iPhone. Смартфон может получить обозначение iPhone 13, однако в ряде источников утверждают, что его могут назвать iPhone 12S. Всем известно, что американцы очень суеверные и как огня боятся цифры 13. В новых устройствах должен немного измениться дизайн: смартфон станет толще из-за большего размера аккумулятора. По данным инсайдеров, его ёмкость может увеличиться на 10–20%, что даст устройству дополнительное время работы. Цена нового айфона тоже подрастёт — инсайдеры отмечают, что из-за дефицита полупроводников компании Apple стало значительно дороже производить новые процессоры Apple A15 Bionic.

Свой вклад в увеличение цены айфона внесла и камера: в новых смартфонах она может получить современную оптическую стабилизацию и встроенные программные фильтры для улучшения качества фото. Цена на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max в России в пересчёте на рубли, вероятно, будет начинаться с 80 и 120 тысяч рублей соответственно. iPhone 13 Pro и Pro Max, вероятно, будут комплектоваться дисплеями с частотой обновления 90–120 Гц, поэтому их время работы от аккумулятора может быть сопоставимо с iPhone 12 текущего поколения. Самые смелые инсайдеры утверждали, что новый айфон может получить процессор М1 — такой же, какой установлен в Macbook, iMac и iPad нового поколения. В продаже новые устройства могут появиться через две недели после презентации.

iPhone SE 2021 — такой же, как iPhone 12

Младший и самый дешёвый айфон купертиновцы могут показать вместе с остальными новинками, однако относительно этой модели не было даже серьёзных утечек, не говоря уже об официальных подтверждениях и дате выхода. Устройство, вероятно, займёт место iPhone 12 Mini, продажи которого не устроили компанию: миниатюрный смартфон сняли с производства. Главная интрига — способ идентификации пользователя. Новый айфон может получить такой же Face ID, как у базового iPhone 13, однако Apple может сделать ход конём и установить датчик отпечатка пальца Touch ID нового поколения, например в боковой кнопке. Внутри смартфона, по слухам, будет находиться железо, идентичное iPhone 12.

Умные часы Apple Watch Series 7 — цена и новый дизайн

Одной из главных новинок сентябрьской презентации Apple должны стать умные часы Apple Watch Series 7. Помимо обновлённого дизайна с острыми гранями в духе iPhone 12 часы должны получить и новый датчик — глюкометр. Он поможет пользователям измерять сахар в крови без прокола, а людям с диабетом — контролировать уровень сахара в крови. Решение о новом дизайне эксперты и инсайдеры называют спорным: устройство получит косметические изменения. Цена на новые Apple Watch Series 7, по данным инсайдеров, будет начинаться с 499 евро (около 43 тысяч рублей) за часы с дисплеем 40 мм. Версия Apple Watch на 44 мм будет стоить на 100 евро дороже — около 52 тысяч рублей.

Беспроводные наушники AirPods 3

Вместе со смартфонами и новыми часами Apple может показать один из самых популярных продуктов — наушники AirPods. Они могут стать промежуточным звеном между AirPods 2 и AirPods Pro, спрос на которые оказался не таким высоким, как на базовые беспроводные наушники компании. Изменений инсайдеры почти не ожидают. В новых AirPods может появиться аккумулятор повышенной ёмкости и система быстрого подключения к айфону или айпаду. Минорное обновление могут получить и самые дорогие наушники компании — AirPods Max, цена на которые составляет 63 тысячи рублей.

iPad 2021 — новый экран и цена

За десять лет Apple продала более 500 миллионов планшетов iPad, однако весной 2021 года компания устроила опрос среди своих клиентов на тему диагонали устройств будущего. Вероятно, это связано с появлением в Apple Park новых планшетов с изменённым дизайном. Как и в случае с ноутбуками, главные претензии пользователей были сосредоточены вокруг толстых граней, в которых мог уместиться дисплей гораздо большего размера. От самой дешёвой и самой маленькой версии планшета (iPad Mini) купертиновцы и вовсе могут отказаться. Его место, по слухам, может занять совершенно другое устройство с датчиком Touch ID в кнопке питания. Самый дорогой iPad 2021 может сменить iPad Pro. Новый планшет получит улучшенный экран miniLED с повышенной контрастностью и сниженным энергопотреблением. Российские цены на бюджетные планшеты ещё не объявлены, но, по слухам, цена на устройства будет начинаться с 39 тысяч рублей. Цены на версию с экраном на 12,9 дюйма неизвестны.

Новый MacBook Pro M1X — 14 и 16 дюймов

Фото © MacRumors

Вероятность появления новых макбуков на сентябрьской презентации крайне мала: Apple, как и большинство производителей электроники, страдает от дефицита полупроводников. Однако производство новых чипов M1X (M2) на архитектуре ARM и по техпроцессу в пять нанометров началось ещё весной, поэтому аналитики допускают, что новые ноутбуки могут презентовать именно осенью. Если устройства не покажут в сентябре, то их релиз с вероятностью в 90% состоится в октябре-ноябре. Младшая версия MacBook Pro, по данным инсайдеров, получит новый экран miniLED, магнитную зарядку MagSafe, как это было когда-то, и слоты для SD-карт, которых не было в предыдущих моделях ноутбуков. Старшая версия на 16 дюймов получит не только новый экран с тонкими гранями, но и самый большой аккумулятор из доступных на рынке. Благодаря новым АКБ и процессору M2 автономность 16-дюймового ноутбука может превысить 24 часа в режиме просмотра видео через браузер.

Эти модели, по слухам, могут лишиться главных фишек MacBook предыдущего поколения — сенсорной панели Touch Bar. Её место займут функциональные клавиши. По крайней мере, именно на это намекают инженерные чертежи новых ноутбуков, опубликованные хакерами ещё весной 2021 года.

iOS 15 — новые особенности и дата выхода

Новую операционную систему для мобильных устройств могут показать заодно с презентацией техники. iOS 15, которая уже доступна в тестовом режиме для разработчиков, ещё сильнее настроена под безопасность устройств и производительность нового чипа A15 Bionic. В ней будет доступен ряд нововведений: обновлённый дизайн настроек, набор режимов фокусирования, новые виджеты и центр уведомлений с возможностью тонкой настройки. Дата выхода iOS 15 пока не раскрывается, однако ОС для айфона может выйти спустя 48 часов после презентации.