В Мексике наводнение привело к гибели 10 пациентов в больнице

В мексиканском городе Тула, штат Идальго, погибло не менее 10 пациентов больницы, где отключилась система подачи кислорода. Отказ техники произошёл после заминки в подаче электричества, вызванной наводнением. Об этом сообщает газета El Universal со ссылкой на местные власти.

Уровень воды резко поднялся из-за обрушившихся на регион сильных осадков. Журналисты отмечают, что в самом медучреждении вода поднялась почти на метр, это вызвало сбой в электроснабжении. В результате инцидента погибло шесть человек в отделении для заражённых коронавирусом. Ещё четверых доставили в отделение неотложной помощи, они умерли в реанимации. В настоящий момент власти региона распорядились обеспечить врачей кислородными баллонами во избежание других жертв.

Добавим, что сильные дожди продолжаются в том регионе в течение трёх недель. В результате затопленными оказались километры полей. Для сбора урожая местным жителям даже пришлось использовать лодки.

Напомним, в конце августа на мексиканский штат Веракрус обрушился мощный ураган "Грейс". Стихийное бедствие оставило без электричества более 500 тысяч человек. В ликвидации последствий участвовали военные и полицейские.