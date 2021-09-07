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В Мексике наводнение привело к гибели 10 пациентов в больнице

Из-за подтоплений отказала система подачи кислорода в городской больнице, спасти находившихся в тяжёлом состоянии людей не удалось.

7 сентября, 19:07

Фото © Pixabay

В мексиканском городе Тула, штат Идальго, погибло не менее 10 пациентов больницы, где отключилась система подачи кислорода. Отказ техники произошёл после заминки в подаче электричества, вызванной наводнением. Об этом сообщает газета El Universal со ссылкой на местные власти.

Уровень воды резко поднялся из-за обрушившихся на регион сильных осадков. Журналисты отмечают, что в самом медучреждении вода поднялась почти на метр, это вызвало сбой в электроснабжении. В результате инцидента погибло шесть человек в отделении для заражённых коронавирусом. Ещё четверых доставили в отделение неотложной помощи, они умерли в реанимации. В настоящий момент власти региона распорядились обеспечить врачей кислородными баллонами во избежание других жертв.

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Добавим, что сильные дожди продолжаются в том регионе в течение трёх недель. В результате затопленными оказались километры полей. Для сбора урожая местным жителям даже пришлось использовать лодки.

Напомним, в конце августа на мексиканский штат Веракрус обрушился мощный ураган "Грейс". Стихийное бедствие оставило без электричества более 500 тысяч человек. В ликвидации последствий участвовали военные и полицейские.

Ранее стало известно, что в Китае более пяти тысяч человек эвакуировано из-за аварии на дамбе. Специалисты выясняют причины и ведут восстановительные работы. О пострадавших информации не поступало. А до этого на Соединённые Штаты обрушился ураган "Генри", который затопил улицы Нью-Йорка. Жители мегаполиса поделились видео с последствиями непогоды в соцсетях.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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