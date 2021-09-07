Зеленский ввёл санкции против российского подполковника и жительницы Крыма

В санкционный список Украины внесены офицер ВС РФ и жительница полуострова Крым, соответствующий указ размещён на сайте лидера Незалежной Владимира Зеленского. Документ вступил в силу в день опубликования, то есть сегодня, 7 сентября.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — сказано в тексте указа.

Как уточняется, в отношении подпавшего под украинские санкции подполковника Вооружённых сил РФ применяется блокирование активов, ограничение торговых операций и прочие меры. Что касается жительницы Крыма, которая фигурирует в новом указе Зеленского, её активы на Украине блокируются, также ей запрещён вывод капиталов за пределы Незалежной.