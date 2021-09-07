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Вице-премьера Чехии допросили из-за несостоявшейся поездки в Москву

Политик пока воздерживается от комментариев, при этом ранее уверял, что в беседе с полицейскими правдиво опишет, как всё происходило.

7 сентября, 18:33
<p>Фото © ТАСС / Анна Исакова / Фотослужба Госдумы РФ</p>

Фото © ТАСС / Анна Исакова / Фотослужба Госдумы РФ

Вице-премьера Чехии, главу МВД Яна Гамачека допросила полиция по поводу несостоявшейся в апреле поездки в Москву, сообщило Чешское телевидение. Ранее сам Гамачек говорил, что в ходе общения с правоохранителями намерен "правдиво описать, как всё происходило".

Как уточнили на ТВ, показания министр давал в здании МВД, туда же 7 сентября прибыли ведущие следователи. От комментариев и бесед с прессой Гамачек воздержался.

В середине апреля портал Seznam Zpravy сообщил о планах Гамачека посетить Москву, чтобы замять скандал вокруг взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году в обмен на получение республикой партии вакцины от коронавируса "Спутник V". Сам вице-премьер категорически опроверг эту информацию и заявил, что намерен добиться возбуждения уголовного дела о клевете и потребовать десять миллионов крон (примерно 400 тысяч евро) компенсации за информацию, которая порочит его честь и достоинство и "основана на спекулятивных предположениях и неподтверждённой лжи".

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Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице, которые произошли семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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