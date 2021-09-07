Вице-премьера Чехии допросили из-за несостоявшейся поездки в Москву

Вице-премьера Чехии, главу МВД Яна Гамачека допросила полиция по поводу несостоявшейся в апреле поездки в Москву, сообщило Чешское телевидение . Ранее сам Гамачек говорил , что в ходе общения с правоохранителями намерен "правдиво описать, как всё происходило".

В середине апреля портал Seznam Zpravy сообщил о планах Гамачека посетить Москву, чтобы замять скандал вокруг взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году в обмен на получение республикой партии вакцины от коронавируса "Спутник V". Сам вице-премьер категорически опроверг эту информацию и заявил, что намерен добиться возбуждения уголовного дела о клевете и потребовать десять миллионов крон (примерно 400 тысяч евро) компенсации за информацию, которая порочит его честь и достоинство и "основана на спекулятивных предположениях и неподтверждённой лжи".