Разминка перед основой: Молодёжная сборная России по футболу разгромила Мальту в отборе ЧЕ-2023
После двух встреч в активе команды Михаила Галактионова имеется одна победа и поражение.
Фото © VK / Молодёжная сборная России по футболу
Молодёжная сборная России по футболу разгромила команду Мальты в матче отбора чемпионата Европы 2023 года со счётом 6:0.
По дублю оформили Даниил Хлусевич и Гамид Агаларов, ещё по разу забили Кирилл Боженов и Кирилл Кравцов.
По итогу матчей с Мальтой и Испанией в активе подшефных Михаила Галактионова одна победа и поражение.
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