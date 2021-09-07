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Разминка перед основой: Молодёжная сборная России по футболу разгромила Мальту в отборе ЧЕ-2023

После двух встреч в активе команды Михаила Галактионова имеется одна победа и поражение.

7 сентября, 18:09
<p>Фото © VK / Молодёжная сборная России по футболу</p>

Фото © VK / Молодёжная сборная России по футболу

Молодёжная сборная России по футболу разгромила команду Мальты в матче отбора чемпионата Европы 2023 года со счётом 6:0.

По дублю оформили Даниил Хлусевич и Гамид Агаларов, ещё по разу забили Кирилл Боженов и Кирилл Кравцов.

Молодёжная сборная России потерпела разгромное поражение от Испании

Молодёжная сборная России потерпела разгромное поражение от Испании

По итогу матчей с Мальтой и Испанией в активе подшефных Михаила Галактионова одна победа и поражение.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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