Полузащитник петербургского "Зенита" Малком прокомментировал возможный недопуск футболистов, побывавших в красных зонах, до матчей Лиги чемпионов в Великобритании. Об этом сообщает "Чемпионат".

Ранее Малком со своим партнёром по "Зениту" Клаудиньо отправились в расположение сборной Бразилии для участия в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года, но петербургский клуб потребовал от них вернуться в город на Неве. Руководство "Зенита" посчитало, что, задержавшись в Бразилии, игроки могут не успеть отбыть обязательный карантин перед матчем с "Челси" в Лиге чемпионов.

Бразильская федерация футбола отпустила Малкома и Клаудиньо, но подала жалобу в ФИФА, предложив наказать "Зенит" за требования от игроков вернуться в Санкт-Петербург.

"Я, как и все, сейчас очень обеспокоен ситуацией, складывающейся вокруг игроков из Бразилии в преддверии старта Лиги чемпионов. Мы фактически отлучены от футбола и лишены возможности помочь своим командам в решении их турнирных задач. Это касается и сборной, и клубов. И это ненормальная ситуация. И никто ни клубам, ни федерациям, ни игрокам, ни болельщикам не может ничего толком объяснить. Мы хотим играть и помогать своей команде в Лиге чемпионов — клубу, с которым у нас трудовой контракт", — заявил Малком.