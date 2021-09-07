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Захарян вернулся: Сборная России назвала стартовый состав на матч с Мальтой

Встреча станет третьей для наставника нашей команды Валерия Карпина.

7 сентября, 17:16
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч отбора ЧМ-2022 против Мальты.

Место в воротах вновь займёт Гилерме. В обороне выйдут Илья Самошников, Максим Осипенко, Игорь Дивеев и Алексей Ионов. Среднюю линию составят Дмитрий Баринов, Арсен Захарян и Алексей Миранчук. Чуть выше расположатся Далер Кузяев и Александр Ерохин, а на острие атаки с первых минут будет действовать Фёдор Смолов.

Тренер мальтийцев рассказал о новом стиле игры сборной России после прихода Карпина

Тренер мальтийцев рассказал о новом стиле игры сборной России после прихода Карпина

Отметим, что матч против Мальты станет третьим для Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. Пока на его счету победа над Кипром и ничья в игре с Хорватией.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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