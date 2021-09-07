Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч отбора ЧМ-2022 против Мальты.

Место в воротах вновь займёт Гилерме. В обороне выйдут Илья Самошников, Максим Осипенко, Игорь Дивеев и Алексей Ионов. Среднюю линию составят Дмитрий Баринов, Арсен Захарян и Алексей Миранчук. Чуть выше расположатся Далер Кузяев и Александр Ерохин, а на острие атаки с первых минут будет действовать Фёдор Смолов.