ФИФА открыла дело в отношении футбольных федераций Аргентины и Бразилии
Встреча команд была остановлена на седьмой минуте. На поле стадиона в Сан-Паулу вышли полицейские и работники санитарных служб.
Фото © FIFA.com
ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Бразильской конфедерации футбола (CBF) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA) по итогам инцидента на отборочном матче чемпионата мира 2022 года между сборными двух стран, который был приостановлен. Об этом сообщается в твиттере организации.
"После рассмотрения официальных отчётов было открыто дисциплинарное дело против футбольных федераций Бразилии и Аргентины в связи с событиями матча между сборными двух стран. Мы попросили обе команды предоставить дополнительную информацию об инциденте, приведшем к остановке встречи. Позднее дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом ФИФА", — говорится в пресс-релизе.
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5 сентября встреча на стадионе "Арена Коринтианс" была остановлена на седьмой минуте. На поле вышли представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции. Всё дело в нарушении аргентинской стороной санитарных норм.
Лайф сообщал, что проблема в футболистах "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндии, а также в игроках "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо и Кристиане Ромеро. По информации СМИ, при въезде в Бразилию они обманули службы санитарного контроля, избежав прохождения 14-дневного карантина.
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