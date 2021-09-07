ФИФА открыла дело в отношении футбольных федераций Аргентины и Бразилии

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Бразильской конфедерации футбола (CBF) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA) по итогам инцидента на отборочном матче чемпионата мира 2022 года между сборными двух стран, который был приостановлен. Об этом сообщается в твиттере организации.

"После рассмотрения официальных отчётов было открыто дисциплинарное дело против футбольных федераций Бразилии и Аргентины в связи с событиями матча между сборными двух стран. Мы попросили обе команды предоставить дополнительную информацию об инциденте, приведшем к остановке встречи. Позднее дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом ФИФА", — говорится в пресс-релизе.

5 сентября встреча на стадионе "Арена Коринтианс" была остановлена на седьмой минуте. На поле вышли представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции. Всё дело в нарушении аргентинской стороной санитарных норм.