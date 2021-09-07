Захарова назвала снос памятника дружбе с Москвой в Киеве демонтажом исторической общности

Поставить крест на дружбе народов и навсегда забыть о ней — именно так можно расценить ситуацию с демонтажом памятного знака отношениям столиц России и Украины Киевом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что произошедшее вызывает сожаление. Хотя "отдельные политики" Незалежной и преподносят снос монумента как "победу", которую "стоит отметить". "Видимо, в Киеве полагают, что для простых украинцев уже не осталось других поводов для радостных торжеств", — указала дипломат.

"Произошедшее вызывает лишь сожаление. Это пример того, о чём президент Российской Федерации Владимир Путин писал в статье "Об историческом единстве русских и украинцев": "правильным" патриотом Незалежной объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию". "Всю украинскую государственность также предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее", — добавила она.

Захарова аллегорично отметила, что на самом деле планомерный снос всего на Украине похож на демонтаж исторической общности обеих стран в целом. Москва "с горечью" наблюдает, как "нынешний киевский режим упорно навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России", указала в официальном заявлении дипломат.

"В очередной раз призываем украинские власти прекратить циничный эксперимент над украинским и русским народами. В погоне за разрушением собственных исторических корней можно легко нанести непоправимый ущерб и собственной государственности", — резюмировала представитель российского дипведомства.