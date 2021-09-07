Собянин заявил, что резервные ковидные госпитали закрывать не будут
Как отметил мэр Москвы, важно быть готовыми к любому развитию событий, но при этом "не запугивать себя до такого состояния, что психологически мы можем оказаться ещё в худшей ситуации".
Фото © Агентство "Москва"
В российской столице пока не планируют закрывать резервные госпитали для пациентов с CoViD-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Конечно, мы резервные госпитали закрывать не будем. Это основа того, чтобы во время роста заболеваемости ковидом одновременно лечить заболевших и оказывать плановую помощь. Поэтому все они будут сохранены и будут страховать нас на будущее", — приводит слова Собянина сайт kp.ru.
Он отметил, что власти Москвы находятся в постоянной готовности к любой ситуации, и это важно для столицы. Мэр также заявил, что речь идёт не только о прогнозе, а именно о "готовности к любому сценарию". Вместе с этим важно "не запугивать себя до такого состояния, что психологически мы можем оказаться ещё в худшей ситуации", чем есть на самом деле.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить новых ограничительных мер по коронавирусу. Как отметил столичный градоначальник, "запас прочности" у города большой, поскольку много москвичей переболело инфекцией, большое количество вакцинировалось.
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