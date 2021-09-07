В Москве не планируется вводить новых ограничительных мер по ковиду, заявил Собянин

В ближайшее время в российской столице не планируется вводить новые ограничительные меры по коронавирусу. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нужно использовать все возможности, чтобы город развивался, жил нормальной жизнью, чтобы не закрывались предприятия, организации, чтобы люди не теряли свою заработную плату и не теряли оптимизма. В ближайшее время мы точно никаких ограничительных мер не собираемся вводить", — приводит его слова kp.ru.

Как отметил Собянин, резервные госпитали для заражённых ковидом в Москве закрывать пока не будут — это "страховка" на будущее. Власти готовы к любому развитию ситуации, подчеркнул мэр. Градоначальник напомнил, что при видимом спаде заболеваемости CoViD-19 в Москве начинают снимать ограничения, поскольку если постоянно держать население в ожидании какого-то ужаса, "то это ожидание и постоянные ограничения несут ещё больший вред, чем сама пандемия".

"Не говоря уже об экономике, которую мы просто тогда угрохаем и всё. Психологически иногда такие состояния ведут к ещё большей смертности и большей болезненности", — указал Собянин.