Мурашко: 92% госпитализируемых с ковидом в РФ пациентов не вакцинированы

Большая часть пациентов, которых госпитализируют с коронавирусом, не вакцинированы от инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали — это пациенты невакцинированные", — сказал он.

Мурашко также уточнил, что те, кто попал в больницу с коронавирусом, при этом привит, как правило, переносят инфекцию в лёгкой форме и не оказываются в реанимации.