Мурашко: 92% госпитализируемых с ковидом в РФ пациентов не вакцинированы
А те привитые, кто попадает в больницу с CoViD-19, как правило, болеют в лёгкой форме, заметил глава Минздрава.
Фото © ТАСС / AP Photo / Kyle Green
Большая часть пациентов, которых госпитализируют с коронавирусом, не вакцинированы от инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали — это пациенты невакцинированные", — сказал он.
Мурашко также уточнил, что те, кто попал в больницу с коронавирусом, при этом привит, как правило, переносят инфекцию в лёгкой форме и не оказываются в реанимации.
А ранее Лайф сообщал, что в России придумали прибор для выявления ковида за 27 минут. Создатели говорят, что, если устройство доработать, оно сможет определять и другие угрожающие человеку патогены.
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