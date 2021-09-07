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Мурашко: 92% госпитализируемых с ковидом в РФ пациентов не вакцинированы

А те привитые, кто попадает в больницу с CoViD-19, как правило, болеют в лёгкой форме, заметил глава Минздрава.

7 сентября, 13:46
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Kyle Green</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Kyle Green

Большая часть пациентов, которых госпитализируют с коронавирусом, не вакцинированы от инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали — это пациенты невакцинированные", — сказал он.

Мурашко также уточнил, что те, кто попал в больницу с коронавирусом, при этом привит, как правило, переносят инфекцию в лёгкой форме и не оказываются в реанимации.

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А ранее Лайф сообщал, что в России придумали прибор для выявления ковида за 27 минут. Создатели говорят, что, если устройство доработать, оно сможет определять и другие угрожающие человеку патогены.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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