Дмитрий Киселёв госпитализирован с коронавирусом
Журналист продолжал работать, пока у него не развилась пневмония. Сейчас 67-летний ведущий программы "Вести недели" находится под присмотром врачей.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
Известный журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв госпитализирован с коронавирусом. По данным Mash, болезнь началась с сухого кашля, повышения температуры до 38 градусов и одышки. Несмотря на недомогание, 67-летний ведущий программы "Вести недели" работал до тех пор, пока не развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест не показал положительный результат.
Состояние Киселёва оценивается как средней тяжести, он находится под наблюдением врачей. Степень поражения лёгких составляет КТ-2, то есть примерно 25–50%.
Напомним, что летом в больницу с коронавирусной инфекцией попал другой известный телеведущий — Дмитрий Борисов, а Иван Ургант перенёс инфекцию ещё в марте.
Ранее Лайф сообщал, что в России придумали прибор для выявления ковида за 27 минут. Создатели говорят, что, если устройство доработать, оно сможет определять и другие угрожающие человеку патогены.
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