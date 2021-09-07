Известный журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв госпитализирован с коронавирусом. По данным Mash, болезнь началась с сухого кашля, повышения температуры до 38 градусов и одышки. Несмотря на недомогание, 67-летний ведущий программы "Вести недели" работал до тех пор, пока не развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест не показал положительный результат.