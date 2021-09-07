Сегодня в России рынок труда испытывает нехватку простых работяг, а всё потому, что спрос на технические специальности превышает предложение. Для решения этой проблемы генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов предлагает повысить привлекательность профессий, которые требуются народному хозяйству.

"У нас вообще профтехобучение убито как таковое. Раньше детишки, окончив восемь или десять классов, могли совершенно спокойно поступить в профессионально-техническое училище. <...> Практически всех [туда] брали. Я не говорю про техникумы, это ещё круче было", — рассказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Куликов отметил, что в советское время образовательные учреждения занимались преимущественно подготовкой специалистов, в которых нуждалось народное хозяйство. А проблема современных колледжей в том, что они не готовят кадры в том количестве, которое сегодня необходимо нашей экономике, добавил представитель профсоюзов.