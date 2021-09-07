"У нас вообще профтехобучение убито": Эксперт Куликов объяснил причину дефицита работяг на рынке труда в России
Специалист отметил, что в СССР образовательные учреждения занимались преимущественно подготовкой специалистов, в которых нуждалось народное хозяйство, чего нельзя сказать о современных колледжах.
Фото © ТАСС / Василий Мельниченко
Сегодня в России рынок труда испытывает нехватку простых работяг, а всё потому, что спрос на технические специальности превышает предложение. Для решения этой проблемы генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов предлагает повысить привлекательность профессий, которые требуются народному хозяйству.
"У нас вообще профтехобучение убито как таковое. Раньше детишки, окончив восемь или десять классов, могли совершенно спокойно поступить в профессионально-техническое училище. <...> Практически всех [туда] брали. Я не говорю про техникумы, это ещё круче было", — рассказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
Куликов отметил, что в советское время образовательные учреждения занимались преимущественно подготовкой специалистов, в которых нуждалось народное хозяйство. А проблема современных колледжей в том, что они не готовят кадры в том количестве, которое сегодня необходимо нашей экономике, добавил представитель профсоюзов.
Ранее были названы самые популярные специальности у абитуриентов в 2021 году. Стоит отметить, что в некоторых вузах в лидеры вышли направления, связанные с лингвистикой. В частности, такая тенденция прослеживалась в СПбГУ, УрФУ и ДВФУ. Вместе с тем был высок спрос на медицинский профиль.
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