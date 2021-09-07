Названы города России, жителям которых стоит ждать снега с дождём в ближайшие дни

Жителям Перми, Екатеринбурга, Магнитогорска, Нижнего Тагила и Тюмени уже с 13 сентября стоит готовиться к снегу с дождём. Об этом рассказал метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, которые приводит Ura.ru, циклон придёт с Баренцева моря и сначала нырнёт в Пермь, потом проследует в Екатеринбург, где с вероятностью до 80% 13 сентября пойдёт дождь со снегом, а днём воздух разогреется лишь до 6–8 градусов.

"Коснётся это также Нижнего Тагила и Магнитогорска", — добавил метеоролог.

Затем циклон проследует в Тюмень, где возможен уже снег с дождём, после чего холод пойдёт на восток. В свою очередь ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус предупредил, что местами на Урале дождь со снегом возможен уже ближайшей ночью.

А вот Центральной России пока повезло, её циклон обойдёт стороной. В выходные в этом регионе ожидается до 20 градусов тепла, а в Белгороде, Курске и Воронеже разогреется вообще до +25.