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Названы города России, жителям которых стоит ждать снега с дождём в ближайшие дни

А в некоторых местах на Урале первые зимние осадки, по прогнозам, выпадут уже будущей ночью.

7 сентября, 17:05
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Жителям Перми, Екатеринбурга, Магнитогорска, Нижнего Тагила и Тюмени уже с 13 сентября стоит готовиться к снегу с дождём. Об этом рассказал метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, которые приводит Ura.ru, циклон придёт с Баренцева моря и сначала нырнёт в Пермь, потом проследует в Екатеринбург, где с вероятностью до 80% 13 сентября пойдёт дождь со снегом, а днём воздух разогреется лишь до 6–8 градусов.

"Коснётся это также Нижнего Тагила и Магнитогорска", — добавил метеоролог.

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Затем циклон проследует в Тюмень, где возможен уже снег с дождём, после чего холод пойдёт на восток. В свою очередь ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус предупредил, что местами на Урале дождь со снегом возможен уже ближайшей ночью.

А вот Центральной России пока повезло, её циклон обойдёт стороной. В выходные в этом регионе ожидается до 20 градусов тепла, а в Белгороде, Курске и Воронеже разогреется вообще до +25.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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