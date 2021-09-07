В ВОЗ сообщили о выходе мира на плато по заболеваемости ковидом
Однако ситуация всё ещё вызывает обеспокоенность, даже несмотря на появившиеся инструменты борьбы с пандемией.
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Мир достиг плато по заболеваемости коронавирусом, однако ситуация разнится в зависимости от региона. Об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.
"Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне", — сказала она, уточнив, что ежедневно в мире выявляется 4,4–4,5 миллиона случаев заражения и фиксируется 72–78 тысяч летальных исходов.
Однако в регионах ситуация находится на разном уровне, заметила ван Керкхове. Например, увеличение числа новых случаев заболевания и смертей фиксируется в Северной и Южной Америке, а в Европе — снижение инфицированных и повышение уровня смертности. При этом в Африке обе цифры идут на спад.
После 20 месяцев пандемии у мира появились инструменты для борьбы с ней, напомнила эксперт ВОЗ, однако ситуация всё ещё вызывает обеспокоенность. Свою роль играет не только медленная борьба государств, но и большая энергия и потенциал самого вируса, добавил директор программы организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его словам, в некоторых странах наблюдается большой рост заболеваемости, несмотря на высокий уровень вакцинации.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные нашли "прадедушку" коронавируса. Выявить предка SARS-CoV-2, жившего на нашей планете 21 тысячу лет назад, специалистам удалось благодаря новой модели долгосрочной динамики изменения вирусов.
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