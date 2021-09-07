Мосгорсуд изменил приговор лидеру движения "За новый социализм" Платошкину
Ранее политолога приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 700 тысяч рублей за склонение к массовым беспорядкам и публичное распространение заведомо ложной информации.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Московский городской суд отменил вынесенный Гагаринским районным судом приговор лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, осуждённому условно на пять лет. Политологу "поставлен новый обвинительный приговор", сообщила пресс-служба Мосгорсуда.
"Ему (Николаю Платошкину. — Прим. Лайфа) назначено наказание по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание в виде лишения свободы на 4 года 9 месяцев", — сказано в релизе, размещённом в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции".
Вместе с этим отмечается, что размер штрафа снизили на 200 тысяч — до 500 тысяч рублей. Наказание действует в условной форме и с испытательным сроком в течение пяти лет.
Напомним, поводом к возбуждению дела стали ролики на YouTube, в которых Платошкин озвучивал ложные данные о виновности органов власти России в распространении коронавируса. Также он обвинялся в разжигании протестных настроений и склонении людей к массовым беспорядкам, "маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам". Гособвинитель просил приговорить Платошкина к шести годам колонии (за склонение к беспорядкам) и оштрафовать его на 500 тысяч рублей (за фейки).
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