Мосгорсуд изменил приговор лидеру движения "За новый социализм" Платошкину

Московский городской суд отменил вынесенный Гагаринским районным судом приговор лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, осуждённому условно на пять лет. Политологу "поставлен новый обвинительный приговор", сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

"Ему (Николаю Платошкину. — Прим. Лайфа) назначено наказание по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание в виде лишения свободы на 4 года 9 месяцев", — сказано в релизе, размещённом в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции".

Вместе с этим отмечается, что размер штрафа снизили на 200 тысяч — до 500 тысяч рублей. Наказание действует в условной форме и с испытательным сроком в течение пяти лет.