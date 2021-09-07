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Роскомнадзор потребовал от Facebook удаления мошеннической рекламы с символикой "Роскосмоса"

В ведомстве напомнили, что для не отреагировавших на запрос юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа размером до четырёх миллионов рублей.

7 сентября, 16:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании "Фейсбук" с требованием удалить мошеннические рекламные объявления с символикой госкорпорации "Роскосмос". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рекламе пользователя приглашают зарегистрироваться для участия в якобы проекте "Роскосмоса", позволяющем заработать на фондовых рынках. После перехода по ссылке и заполнения анкеты участнику предлагается передать свои банковские данные третьим лицам", — уточнили в РКН.

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В своём письме Роскомнадзор также потребовал от американской компании провести проверку и привести механизмы модерации и премодерации рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством РФ. О результатах представители соцсети в короткие сроки должны проинформировать ведомство.

В РКН добавили, что в случае неудаления мошеннических постов с рекламой "Роскосмоса" юридическое лицо может попасть под административную ответственность в виде штрафа в размере до четырёх миллионов рублей.

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А ранее Лайф рассказывал, что суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей. Они не выполнили требование о необходимости локализации баз данных россиян на территории нашей страны.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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