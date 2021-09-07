Роскомнадзор потребовал от Facebook удаления мошеннической рекламы с символикой "Роскосмоса"
В ведомстве напомнили, что для не отреагировавших на запрос юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа размером до четырёх миллионов рублей.
Фото © Pexels
Роскомнадзор направил письмо в адрес компании "Фейсбук" с требованием удалить мошеннические рекламные объявления с символикой госкорпорации "Роскосмос". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В рекламе пользователя приглашают зарегистрироваться для участия в якобы проекте "Роскосмоса", позволяющем заработать на фондовых рынках. После перехода по ссылке и заполнения анкеты участнику предлагается передать свои банковские данные третьим лицам", — уточнили в РКН.
В своём письме Роскомнадзор также потребовал от американской компании провести проверку и привести механизмы модерации и премодерации рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством РФ. О результатах представители соцсети в короткие сроки должны проинформировать ведомство.
В РКН добавили, что в случае неудаления мошеннических постов с рекламой "Роскосмоса" юридическое лицо может попасть под административную ответственность в виде штрафа в размере до четырёх миллионов рублей.
А ранее Лайф рассказывал, что суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей. Они не выполнили требование о необходимости локализации баз данных россиян на территории нашей страны.
Лента новостей
Звезда "Шербурских зонтиков" Нино Кастельнуово умер после продолжительной болезни
сегодня в 16:30
Расследование дела об убийстве школьниц в Кузбассе взято Генпрокуратурой на особый контроль
сегодня в 16:24
В правительстве поддержали инициативу "Единой России" об отмене обязательного техосмотра
сегодня в 16:10
Комментариев: 0