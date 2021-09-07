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Звезда "Шербурских зонтиков" Нино Кастельнуово умер после продолжительной болезни

Похороны актёра будут закрытыми, поклонников на прощание не пустят. Чем именно болел итальянец, не уточняется.

7 сентября, 16:30
<p>Нино Кастельнуово. Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/800978/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kinopoisk.ru</a></p>

Нино Кастельнуово. Фото © kinopoisk.ru

В Риме на 85-м году жизни умер итальянский актёр Нино Кастельнуово, известный зрителям по главной роли в фильме 1964 года "Шербурские зонтики". Об этом сообщает агентство ANSA.

Причиной кончины артиста стала продолжительная болезнь. Его родные глубоко опечалены потерей и просят понимания и уединения в этот трудный момент. Отмечается, что похороны Кастельнуово будут закрыты для широкой публики.

Умер актёр Жан-Поль Бельмондо

Умер актёр Жан-Поль Бельмондо

Кастельнуово родился в городе Лекко в 1936 году. На телевидении он дебютировал в 1957-м, за свою карьеру снялся в десятках фильмов, а свою главную роль, влюблённого автомеханика Ги Фуше, исполнил в мюзикле "Шербурские зонтики".

Ранее Лайф рассказывал, что актёра из сериала "Прослушка" Майкла Уильямса нашли мёртвым в гостиной пентхауса. Рядом с ним был порошок, указывающий на возможную причину кончины артиста.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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