Звезда "Шербурских зонтиков" Нино Кастельнуово умер после продолжительной болезни

В Риме на 85-м году жизни умер итальянский актёр Нино Кастельнуово, известный зрителям по главной роли в фильме 1964 года "Шербурские зонтики". Об этом сообщает агентство ANSA.

Причиной кончины артиста стала продолжительная болезнь. Его родные глубоко опечалены потерей и просят понимания и уединения в этот трудный момент. Отмечается, что похороны Кастельнуово будут закрыты для широкой публики.

Кастельнуово родился в городе Лекко в 1936 году. На телевидении он дебютировал в 1957-м, за свою карьеру снялся в десятках фильмов, а свою главную роль, влюблённого автомеханика Ги Фуше, исполнил в мюзикле "Шербурские зонтики".