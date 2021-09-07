Кремль — о новом Правительстве Афганистана: Для РФ важно, какими будут его шаги
Напомним, исполняющим обязанности премьера назначен Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем — мулла Абдул Гани Барадар.
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Москва будет наблюдать за тем, какими окажутся действия нового Правительства Афганистана, состав которого раскрыла радикальная группировка "Талибан"*. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нам важно понять, какие будут первые и дальнейшие шаги этого правительства и что дальше будет происходить в Афганистане", — сказал журналистам представитель Кремля.
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Ранее "Талибан" объявил состав нового Правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд. Его заместителем назначен мулла Абдул Гани Барадар. Уточняется, что состав кабмина временный и все указанные лица являются исполняющими обязанности.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.
А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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