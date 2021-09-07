Кремль — о новом Правительстве Афганистана: Для РФ важно, какими будут его шаги

Москва будет наблюдать за тем, какими окажутся действия нового Правительства Афганистана, состав которого раскрыла радикальная группировка "Талибан"*. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нам важно понять, какие будут первые и дальнейшие шаги этого правительства и что дальше будет происходить в Афганистане", — сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее "Талибан" объявил состав нового Правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд. Его заместителем назначен мулла Абдул Гани Барадар. Уточняется, что состав кабмина временный и все указанные лица являются исполняющими обязанности.

А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.