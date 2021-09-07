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Резко упал: Стоимость биткоина снизилась более чем на 11%

К настоящему времени курс криптовалюты слегка отыграл.

7 сентября, 15:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии 7 сентября резко упала ниже 46 тысяч долларов. По данным Coindesk, криптовалюта просела сразу более чем на 11,1%, до отметки в 45,97 тысячи долларов.

К настоящему времени (18:24 по мск) курс криптовалюты слегка отыграл и находится на уровне $46,783 тысячи (–9,41%) за штуку.

Аналитик назвал две причины, из-за которых биткоин не подорожает до $100 тысяч

Аналитик назвал две причины, из-за которых биткоин не подорожает до $100 тысяч

Ранее Лайф сообщал, что первая страна в мире признала биткоин официальной валютой. Теперь с его помощью граждане Сальвадора могут оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. А для обменных трансакций будет использоваться доллар США.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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