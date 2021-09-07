Стоимость биткоина в ходе торговой сессии 7 сентября резко упала ниже 46 тысяч долларов. По данным Coindesk, криптовалюта просела сразу более чем на 11,1%, до отметки в 45,97 тысячи долларов.

К настоящему времени (18:24 по мск) курс криптовалюты слегка отыграл и находится на уровне $46,783 тысячи (–9,41%) за штуку.