Международные резервы России обновили исторический максимум, достигнув 618,2 миллиарда долларов по состоянию на 1 сентября. Об этом во вторник сообщил Центробанк. Таким образом, в течение августа резервы выросли на 17,178 миллиарда долларов, или на 2,9%. К слову, предыдущий рекорд был зафиксирован 27 августа, когда международные резервы оставляли 615,6 миллиарда долларов.

Отметим, что вопреки представлениям обывателей, международные резервы России — это не только золото, но в большей степени валюта в виде иностранных денег, а также ценных бумаг. Золото размещено в специальных хранилищах Центрального банка в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в виде слитков и монет, изготовленных из драгоценного металла с пробой не ниже 995/1000. Но доля этого "монетарного золота" в составе резервов колеблется в районе 22,4% от общего объёма. Остальное — это высоколиквидные иностранные активы (ценные бумаги). Лайф подробно объяснял, в чём Россия хранит свои международные резервы и как это привлекает инвесторов.