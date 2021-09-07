Международные резервы России обновили исторический максимум
Предыдущий рекорд был зафиксирован 27 августа, когда эта цифра составила 615,6 миллиарда долларов.
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Международные резервы России обновили исторический максимум, достигнув 618,2 миллиарда долларов по состоянию на 1 сентября. Об этом во вторник сообщил Центробанк. Таким образом, в течение августа резервы выросли на 17,178 миллиарда долларов, или на 2,9%. К слову, предыдущий рекорд был зафиксирован 27 августа, когда международные резервы оставляли 615,6 миллиарда долларов.
Закрома родины: В чём Россия хранит свои международные резервы и как это привлекает триллионы от инвесторов
Отметим, что вопреки представлениям обывателей, международные резервы России — это не только золото, но в большей степени валюта в виде иностранных денег, а также ценных бумаг. Золото размещено в специальных хранилищах Центрального банка в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в виде слитков и монет, изготовленных из драгоценного металла с пробой не ниже 995/1000. Но доля этого "монетарного золота" в составе резервов колеблется в районе 22,4% от общего объёма. Остальное — это высоколиквидные иностранные активы (ценные бумаги). Лайф подробно объяснял, в чём Россия хранит свои международные резервы и как это привлекает инвесторов.
Ранее глава Счётной палаты заявил, что России следует сокращать долю госсектора в экономике, потому как она несёт в себе много рисков. По мнению Кудрина, большинство отечественных компаний с государственным участием менее пластичны в управлении, зависят от бюрократии. В Кремле в ответ на это заявили, что никаких решений по этому вопросу не принималось — здесь необходима комплексная экспертная оценка ситуации.
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