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Власти ЛНР и ДНР отменят таможенные посты между республиками

Теперь жители Донбасса смогут в равной степени пользоваться документами на всей территории региона.

7 сентября, 15:24
<p>Фото © ТАСС / Александр Река</p>

Фото © ТАСС / Александр Река

Таможенные посты между Луганской и Донецкой народными республиками будут упразднены с 1 октября. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР Юрий Афанасьевский.

"С 1 октября 2021 года таможенных постов между Луганской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой не будет", — приводит его слова Луганский информационный центр.

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Теперь на территории Донбасса будет действовать единый внутренний рынок товаров, применяться единые таможенные тарифы и иные меры регулирования внешней торговли товарами с третьими странами. Каждый житель, имеющий на руках документы одной из республик, сможет в равной степени пользоваться ими в другой, добавил Афанасьевский.

А ранее президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что конфликт в Донбассе нельзя прекратить голосованием. По мнению украинского лидера, завершить войну, не объединившись, невозможно.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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