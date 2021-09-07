Власти ЛНР и ДНР отменят таможенные посты между республиками

Таможенные посты между Луганской и Донецкой народными республиками будут упразднены с 1 октября. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР Юрий Афанасьевский.

"С 1 октября 2021 года таможенных постов между Луганской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой не будет", — приводит его слова Луганский информационный центр.

Теперь на территории Донбасса будет действовать единый внутренний рынок товаров, применяться единые таможенные тарифы и иные меры регулирования внешней торговли товарами с третьими странами. Каждый житель, имеющий на руках документы одной из республик, сможет в равной степени пользоваться ими в другой, добавил Афанасьевский.