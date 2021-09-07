В Петербурге в День памяти жертв блокады объявят общегородскую минуту молчания

Общегородскую минуту молчания, посвящённую памяти жертв блокадного Ленинграда, объявят на всей территории Санкт-Петербурга в полдень завтра, 8 сентября. Об этом сообщил Комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

"8 сентября в 12:00 в Санкт-Петербурге в память о защитниках города и жителях блокадного Ленинграда, погибших и умерших в годы блокады, будет объявлена общегородская минута молчания с использованием системы оповещения Санкт-Петербурга", — указано в сообщении, опубликованном на странице комитета в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что в городе в это время включат громкоговорители, по которым будет транслироваться текст о мужестве и героизме ленинградцев и удары метронома.

Ранее Лайф рассказывал, какие мероприятия пройдут в Петербурге ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Запланированы чтения стихов о блокадном городе, исторические выставки и мемориальные акции.