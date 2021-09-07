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На Украине чиновница рассыпала землю с кладбища под кабинетом мэра, наводя порчу

Градоначальник вызвал её к себе и попытался добиться объяснений, однако та лишь уволилась по собственному желанию.

7 сентября, 14:54

На Украине чиновница рассыпала землю с кладбища под кабинетом мэра, наводя порчу. Видео © Соцсети

Сотрудница мэрии Ромны в Сумской области Украины подсыпала под двери главы города землю с местного кладбища, чтобы навести на него порчу. Об этом Олег Стогний сообщил в эфире телеканала ТСН.

По словам градоначальника, женщина в течение нескольких месяцев вела себя очень странно, а после стала использовать "чёрную магию". Вычислили нарушительницу по камерам видеонаблюдения.

"Это была земля и разный хлам. Я вызвал к себе её и своих подчинённых и сказал: "Пожалуйста, объясните нам, что вы делали?" Сидит, молчит, глазами только водит", — пояснил мэр.

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Женщина так и не объяснила свои мотивы и уволилась по собственному желанию. Чтобы перестраховаться, Стогний всё же пригласил в мэрию священника, который освятил кабинеты.

А ранее Лайф рассказывал, как в Германии "экстрасенсы" спасли россиянку от "смертоносного чёрного пятна", но лишили её 30 тысяч евро. Полтора месяца злоумышленники "лечили" по телефону доверчивую женщину, пока о происходящем не узнала её дочь.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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