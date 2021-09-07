На Украине чиновница рассыпала землю с кладбища под кабинетом мэра, наводя порчу
Градоначальник вызвал её к себе и попытался добиться объяснений, однако та лишь уволилась по собственному желанию.
На Украине чиновница рассыпала землю с кладбища под кабинетом мэра, наводя порчу. Видео © Соцсети
Сотрудница мэрии Ромны в Сумской области Украины подсыпала под двери главы города землю с местного кладбища, чтобы навести на него порчу. Об этом Олег Стогний сообщил в эфире телеканала ТСН.
По словам градоначальника, женщина в течение нескольких месяцев вела себя очень странно, а после стала использовать "чёрную магию". Вычислили нарушительницу по камерам видеонаблюдения.
"Это была земля и разный хлам. Я вызвал к себе её и своих подчинённых и сказал: "Пожалуйста, объясните нам, что вы делали?" Сидит, молчит, глазами только водит", — пояснил мэр.
Женщина так и не объяснила свои мотивы и уволилась по собственному желанию. Чтобы перестраховаться, Стогний всё же пригласил в мэрию священника, который освятил кабинеты.
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