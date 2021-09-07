Юрист объяснил, почему не стоит соглашаться на серую зарплату

Серая заработная плата — это пережиток 90-х годов, который доставляет определённые трудности в активизировавшемся контроле государства за доходами и расходами граждан. Об этом рассказал заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьёв в беседе с РИА ФАН.

"Сегодня зарплата в конвертах — не просто пережиток 90-х. И даже не только и не столько разговор про пенсионный стаж и баллы — это вопрос элементарной финансовой культуры, полноценных трудовых отношений между работником и работодателем (отпускные, иные выплаты, соцгарантии, больничные, выходное пособие и так далее)", — пояснил специалист.

По данным сервиса по поиску работы Superjob, на сегодняшний день на зарплату "в конверте" согласны 39% россиян. И это меньше, чем в разгар пандемии и в 2019 году, когда коронавируса в нашей стране ещё не было.

По словам юриста, серая зарплата — вопрос соответствия доходов и расходов. Особенно это касается тех условий, в которых сейчас находятся россияне, ведь в настоящий момент происходит активизация контрольных механизмов государства, которое отслеживает и сохраняет информацию о том, сколько граждане получают и сколько тратят.

"Надо понимать, что вопросы относительно разрывов в доходах и расходах поступят не работодателю, который решил оптимизировать свои расходы. Они поступят тому, кто получал серые, а значит, нигде не учтённые денежные средства. Кроме того, работник вряд ли в курсе, откуда у работодателя образовались неучтённые средства: то ли от недобросовестной конкуренции, то ли от уклонения от уплаты налогов или того хуже — от иной преступной деятельности", — объяснил Соловьёв.

Он напомнил, что непричастность к такой деятельности доказывать должны будут именно работники. Кроме того, не стоит забывать про ответственность налоговую и уголовную, которая может наступить в связи с уклонением от уплаты налогов с полученных неофициально доходов. Соловьёв предупредил россиян, что лучше всего выбирать прозрачные отношения с работодателями и не рисковать финансами, репутацией и свободой.