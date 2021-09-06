17 тысяч россиян получают зарплату в миллион рублей и более: кем они работают и в каких регионах живут Более 17 тысяч россиян зарабатывают свыше 1 миллиона рублей в месяц. К тому же в этом году многие специалисты могут получить прибавку. Куда устроиться работать, чтобы получать самую высокую зарплату. 6 сентября, 11:50 Фото © Shutterstock

Где можно заработать более одного миллиона в месяц

Официальную (белую) зарплату в размере более миллиона рублей в месяц сейчас получает около 17,1 тысячи россиян. Это 0,06% от всех работающих людей в стране. Таковы результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza.

Кстати, за период пандемии коронавируса таких высокооплачиваемых сотрудников стало больше. Например, в апреле 2019 года их насчитывалось 11,29 тысячи человек. Это 0,04% от числа работающих россиян.

Больше всего работников, получающих свыше миллиона рублей, в Москве. Их насчитывается 10,4 тысячи человек. На втором месте — Санкт-Петербург (1,3 тысячи), на третьем — Московская область (1,2 тысячи). Следом идут Свердловская и Сахалинская области, а также Краснодарский край. Там трудится примерно по 300 работников с зарплатой в миллион рублей.

Хорошо зарабатывают и жители севера. В Ямало-Ненецком автономном округе больше миллиона рублей получает около 270 человек. В Приволжском федеральном округе высокие зарплаты в Татарстане. Там более миллиона рублей получает свыше 200 человек. По 150 высокооплачиваемых сотрудников исследователи нашли в Челябинской и Кемеровской областях.

Кстати, при подсчётах учитывались именно зарплаты. Не брали в расчёт единовременные выплаты, а премии у топ-менеджеров всегда большие.

Как показали результаты исследования, больше всего работников с миллионными зарплатами трудится в финансовой и страховой сферах. Это около 2,9 тысячи человек. В сфере торговли занято 2,6 тысячи человек, в профессиональной, научной и технической деятельности, в обрабатывающей промышленности — 2,4 тысячи.

Порядка 1,4 тысячи заняты в области информации и связи. В сфере культуры, спорта и развлечений трудится около одной тысячи человек. 850 занимаются добычей полезных ископаемых, а 700 — строительством.

Где будут повышать зарплаты в этом году

Вопреки расхожему мнению, много зарабатывать могут не только топ-менеджеры. В последнее время на рынке труда наметился дефицит кадров по целому ряду профессий. Рядовые сотрудники вполне реально могут зарабатывать 100–200 тысяч. Причём на должностях, которые не требуют высшего образования.

Например, этим летом из-за жары резко вырос спрос на услуги установщиков климатической техники. Они с лёгкостью зарабатывали по 300 тысяч рублей в месяц.

Сейчас до сих пор не удовлетворён спрос на таксистов и курьеров. Об этом говорит президент компании Superjob Алексей Захаров. По его словам, курьеры с автомобилем могут получать по 150 000 рублей в месяц, а без машины — порядка 100 000. Большой спрос сейчас на сантехников. При активной занятости, поясняет Алексей Захаров, они могут получать по 200 000 рублей в месяц.

— Чётко наметился новый тренд. Расценки на рынке труда в регионах приближаются к московским. Это происходит из-за того, что во время пандемии многие специалисты уехали из Москвы. При этом они продолжили работать в своих компаниях на удалёнке. Таким образом, московские деньги стали перетекать в регионы, — отметил Алексей Захаров.

Следом и местные передовые компании стали платить больше. Например, для программистов в некоторых городах зарплата быстро выросла в два-три раза. По словам Алексея Захарова, сначала это вызвало шок на местном рынке, но потом к новым расценкам привыкли и работодатели, и сотрудники.

— Сейчас будут расти зарплаты в таких секторах, как промышленность, сельхоз- и добывающий сектор. Повышение окладов наблюдается и там, где традиционно было занято много мигрантов, которых сейчас крайне не хватает на стройках, в ЖКХ, в аграрном секторе и в сфере услуг, — рассказал директор по развитию бизнеса сервиса "Рокет ворк" Сергей Сухоставец.

Он также пояснил, что возросшая популярность удалённого потребления повышает спрос на услуги курьеров, водителей и складских рабочих. Сергей Сухоставец уточнил, что в среднем за прошлый год зарплаты у таких сотрудников поднялись на 20–25%, а в некоторых регионах — на 40% и даже больше. Тенденция к повышению здесь продолжается.

— В некоторых отраслях не хватает и высококвалифицированных сотрудников. Их зарплаты тоже продолжат расти. Так, не теряют актуальность технические специальности: разработчики, SMM, SEO, тестировщики, дизайнеры. Бизнес активно переходит в онлайн, поэтому рынок испытывает потребность в таких специалистах, что отражается на оплате труда. В секторе квалифицированных специалистов — от инженеров до юристов — самый большой разброс по зарплате. Он составляет порядка 1900%, — отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Авторы Нина Важдаева