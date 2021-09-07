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"Бывшими не бывают": Криминалист предложил переселять педофилов в резервации после убийства школьниц в Кузбассе

Либо же таких людей следует пожизненно лишать свободы, тогда за ними будет установлен тотальный надзор, отметил эксперт. По его словам, для общества они очень опасны.

7 сентября, 15:20

Фото © Pixabay

Убийство двух десятилетних девочек в Кемеровской области подтолкнуло общественность в очередной раз задаться вопросом о судьбе педофилов. Криминалист Михаил Игнатов заявил, что таких людей вообще нельзя выпускать в общество ни при каких обстоятельствах.

"Они как наркоманы, а наркоман бывшим не бывает — он всё равно возвращается к своей деятельности",цитирует телеканал "360" его слова.

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По мнению Игнатьева, педофилы должны жить где-то в резервации, либо в местах лишения свободы, поскольку для общества они очень опасны. Причём уголовники, уже отсидевшие срок за преступления против детей, выходят на свободу, и зачастую их практически не контролируют. Поэтому криминалист считает, что за такими людьми должен быть установлен пожизненный надзор.

Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две десятилетние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с мужчиной в магазине — он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Правоохранители поймали подозреваемого на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже Виктор П. признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме. Подозреваемый задержан.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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