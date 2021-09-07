Убийство двух десятилетних девочек в Кемеровской области подтолкнуло общественность в очередной раз задаться вопросом о судьбе педофилов. Криминалист Михаил Игнатов заявил, что таких людей вообще нельзя выпускать в общество ни при каких обстоятельствах.

"Они как наркоманы, а наркоман бывшим не бывает — он всё равно возвращается к своей деятельности", — цитирует телеканал "360" его слова.