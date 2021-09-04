Закрома Родины: Что такое международные резервы России и как они выглядят ЦБ РФ сообщил, что международные резервы России за август увеличились на $20 млрд и составляют $615,6 млрд. Что на самом деле представляют из себя эти резервы и для чего они нужны. 3 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Понятие "международные золотовалютные резервы" появилось в XXI веке, и хотя этот показатель является классическим индикатором финансовой стабильности отдельно взятой страны в мире, он не отражает её место и роль в мировой экономике. Многие страны, входящие в первую десятку по объёму своих резервов (например Швейцария, Саудовская Аравия, Тайвань), не являются экономическими флагманами, в то время как государства второй десятки (например Германия, Франция, Израиль) зачастую имеют более высокие показатели экономического роста.

Но это не значит, что международные резервы не важны. В современной ситуации в мировой экономике такого рода ресурсы позволяют стране увеличивать свой уровень защищённости от потенциальных геополитических угроз, в том числе и рисков санкционного давления. Именно поэтому США, занимающие 21-е место по объёму международных резервов, при всём своём желании не торопятся вступить в открытое экономическое противостояние с Китаем, который на сегодня имеет запасы более чем в $3,5 трлн, что является самым большим показателем в мире.

Кстати, Россия по объёмам международных резервов — четвёртая в мировом рейтинге, что также не позволяет любителям "санкционного давления" предпринять резкие недружественные действия в сфере экономики.

Как считает немецкое биржевое издание Börse am Sonntag, если предположить фантастический сценарий полной внешней изоляции России, то накопленных резервов стране хватит примерно на три года, это никак не отвечает интересам коллективного Запада, ведь при длительной "экономической блокаде" неизбежно пострадают и его интересы.

Состав резервов

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Что же представляют из себя международные (золотовалютные) резервы РФ? Вопреки представлениям обывателей, это не только золото, но в большей степени валюта в виде иностранных денег, а также ценных бумаг. С золотом всё понятно, оно размещено в специальных хранилищах Центрального банка в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в виде слитков и монет, изготовленных из драгоценного металла с пробой не ниже 995/1000. Но доля этого "монетарного золота" в составе резервов колеблется в районе 22,4% от общего объёма. Остальное — это высоколиквидные иностранные активы, а по сути — ценные бумаги следующих характеристик.

Специальные права заимствования (СПЗ), или СДР (англ. Special Drawing Rights) — это искусственно созданное резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ), оно имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. По сути это некие виртуальные деньги, которые выпускает МВФ, и курс таких денег рассчитывается каждый день на основе котировок четырёх базовых валют (доллара США, евро, английского фунта и японской иены). Обычно СДР используют в качестве резервных денег при проведении межгосударственных операций, в частности при расчётах с тем же МВФ. Например, если Фонд выдаёт кредит какой-то стране, то номинирует он его в СДР и, соответственно, требует обратно его тоже в СДР, в этом и состоит расчётная функция.

Россия — член МВФ, именно поэтому СДР в структуре международных резервов РФ присутствуют, но составляют всего 1,17% от всех резервов.

Актив иностранных валют — это государственные и негосударственные долговые ценные бумаги разных стран; депозиты и остатки на счетах в иностранных банках; требования к иностранным контрагентам по поставке валюты; средства, инвестированные по сделкам обратного РЕПО; требования в иностранной валюте и облигации внешнего облигационного займа РФ, а также иные права требования к контрагентам по заключённым сделкам. Указанные инструменты номинированы в долларах США, евро, фунтах стерлингов, канадских и австралийских долларах, швейцарских франках, иенах, юанях и специальных правах заимствования.

Все эти средства не статичны, а приносят доход в виде процентов или фиксированных сумм. В общей массе международных резервов на них приходится примерно 77%

Гарантия для инвестиций

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Но для России её международные резервы — это не только некая "кубышка". Дело в том, что наличие у страны таких устойчивых ресурсов является немаловажным фактором привлекательности российских активов для иностранных инвесторов в отечественные ценные бумаги.

— Только за август текущего года вложения нерезидентов в российские облигации федерального займа достигли порядка 3,198 трлн рублей — рассказал начальник аналитического отдела компании "Риком-траст" Олег Абелев. — Такой "приток средств" вызван тем, что на сегодня внешний долг РФ среди всех крупных стран самый минимальный, но при этом золотовалютные резервы нашей страны очень внушительные. То есть, с точки зрения игроков финансового рынка, риск дефолта приобретаемых ими бумаг находится на минимальном уровне. А стабильность дохода ценится любыми инвесторами превыше всего.

То есть получается, что российское государство накапливает золотовалютные резервы не только на случай нового мирового финансового кризиса, вызванного какой-либо пандемией или санкционным обострением в результате политической нестабильности в сопредельных государствах, но и с вполне прагматическими целями — обеспечивает приток иностранных инвестиций.

Американские аналитики из инвестиционной компании VanEck признают: такой подход для развития финансового рынка в стране весьма перспективен.

Авторы Максим Греков