В Казахстане вновь хотят законодательно защитить атеистов

В Казахстане вновь планируют законодательно защитить права атеистов. Об этом сообщил председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Ержан Нукежанов. К слову, в 2017 году в республике активно обсуждалась данная инициатива, но дальше дискуссий дело не дошло.

"Мы стремимся полностью обеспечить права как верующих, так и неверующих. В связи с этим мы планируем в рамках точечных поправок, исходя из мирового опыта, ввести такое понятие, как права неверующих", — цитирует портал Tengrinews слова Нукежанова.

Глава комитета подчеркнул, что Казахстан является светским государством, где закон "превыше всего", а власти стремятся обеспечить права абсолютно всех граждан. При этом он не пояснил, когда именно законопроект об атеистах планируется рассмотреть.