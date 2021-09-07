Фандера показала двухмесячного внука и объяснила, почему он не мальчик, а мужчина
Похоже, ребёнок Дианы Пожарской и Ивана Янковского даже не представляет, как счастлива звёздная бабушка из-за его появления на свет.
Фото © "Кинопоиск"
53-летняя актриса кино и сериалов Оксана Фандера опубликовала совместную фотографию с двухмесячным внуком Олегом. Причём она подписала, что обнимает не внука, а уже мужчину. Об этом сообщает портал "Дни.ру".
"Если мальчик заставляет женщину чувствовать себя счастливой, то это мужчина, а не мальчик", — заявила актриса.
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Напомним, в июне этого года Оксана Фандера стала бабушкой, когда актриса Диана Пожарская и актёр Иван Янковский впервые стали родителями. Мальчика они назвали Олегом в честь его знаменитого прадедушки Олега Янковского. Пара скрывала беременность и отношения. В частности, Диана, комментируя слухи о ребёнке от Ивана, заявила, что не живёт с ним и ей очень неприятно, "когда таким образом пытаются очернить её репутацию".
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