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Фандера показала двухмесячного внука и объяснила, почему он не мальчик, а мужчина

Похоже, ребёнок Дианы Пожарской и Ивана Янковского даже не представляет, как счастлива звёздная бабушка из-за его появления на свет.

7 сентября, 15:50

Фото © "Кинопоиск"

53-летняя актриса кино и сериалов Оксана Фандера опубликовала совместную фотографию с двухмесячным внуком Олегом. Причём она подписала, что обнимает не внука, а уже мужчину. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

"Если мальчик заставляет женщину чувствовать себя счастливой, то это мужчина, а не мальчик", — заявила актриса.

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Напомним, в июне этого года Оксана Фандера стала бабушкой, когда актриса Диана Пожарская и актёр Иван Янковский впервые стали родителями. Мальчика они назвали Олегом в честь его знаменитого прадедушки Олега Янковского. Пара скрывала беременность и отношения. В частности, Диана, комментируя слухи о ребёнке от Ивана, заявила, что не живёт с ним и ей очень неприятно, "когда таким образом пытаются очернить её репутацию".

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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