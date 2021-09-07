19-летний внук Михаила Шуфутинского вырос его полной копией, но вместо дедушкиного шансона выбрал рэп

73-летний шансонье Михаил Шуфутинский прочно заслужил любовь слушателей благодаря своим песням, хоть новое поколение и знает его по мемам о третьем сентября. Причём исполнитель был популярен не только в России и странах СНГ, но и за рубежом — в Израиле, Штатах и других странах. Младший сын музыканта от второго брака Антон обосновался в США, где у него родились четверо детей, один из которых — Ной.

Фото © Instagram / mikhail.shufutinsky и westsidegravy

19-летний парень решил пойти по стопам дедушки, но выбрал альтернативный путь. Ной увлёкся рэпом и даже выпустил несколько треков под псевдонимом Westside Gravy. Они смогли завоевать сердца слушателей не только в США, где жил парень, но и в Израиле. Разумеется, знаменитый дедушка тоже помогал внуку в продвижении среди своих российских фанатов.

Фото © Instagram / westsidegravy

Парень живёт на два дома — он то проводит долгое время в Калифорнии, США, то уезжает в Хадеру, Израиль. Ной активно ведёт соцсети на двух языках — английском и иврите, но русский парень тоже знает и даже читает на нём рэп.

Фото © Instagram / westsidegravy