19-летний внук Михаила Шуфутинского вырос его полной копией, но вместо дедушкиного шансона выбрал рэп
Парень живёт в США и Израиле, выпуская злободневные треки, которые неплохо заходят любителям хип-хопа.
73-летний шансонье Михаил Шуфутинский прочно заслужил любовь слушателей благодаря своим песням, хоть новое поколение и знает его по мемам о третьем сентября. Причём исполнитель был популярен не только в России и странах СНГ, но и за рубежом — в Израиле, Штатах и других странах. Младший сын музыканта от второго брака Антон обосновался в США, где у него родились четверо детей, один из которых — Ной.
19-летний парень решил пойти по стопам дедушки, но выбрал альтернативный путь. Ной увлёкся рэпом и даже выпустил несколько треков под псевдонимом Westside Gravy. Они смогли завоевать сердца слушателей не только в США, где жил парень, но и в Израиле. Разумеется, знаменитый дедушка тоже помогал внуку в продвижении среди своих российских фанатов.
Парень живёт на два дома — он то проводит долгое время в Калифорнии, США, то уезжает в Хадеру, Израиль. Ной активно ведёт соцсети на двух языках — английском и иврите, но русский парень тоже знает и даже читает на нём рэп.
В "Инстаграме" внук Шуфутинского поддерживает свой образ хип-хоп-исполнителя, выкладывая стильные фото и демонстрируя обилие тату и украшений. Однако других типичных атрибутов вроде девушек, дорогих машин, пачек денег или наркотиков у рэпера нет, что вызывает у его фанатов уважение.
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