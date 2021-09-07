Кейт Хадсон смутила даже бывалых папарацци, выйдя на красную дорожку в прозрачном платье без белья
Знаменитость выбрала роковой наряд, в котором у неё не было шансов остаться незамеченной.
Фото © Instagram / shirley.tsang.s.l
42-летняя актриса Кейт Хадсон в рамках Венецианского кинофестиваля посетила премьеру фильма "Мона Лиза и кровавая луна", где исполнила одну из главных ролей. Для выхода в свет звезда выбрала ярко-красное платье от Valentino, от которого действительно сложно было отвести взгляд.
Роскошный наряд с пышной тюлевой юбкой обладал одной пикантной особенностью — прозрачными вставками, сквозь которые был виден изящный бюст артистки, не надевшей бра. Несмотря на откровенный образ, Кейт чувствовала себя уверенно и лучезарно улыбалась папарацци.
Жаркие фото разлетелись по Сети, произведя на поклонников сильное впечатление. Юзеры заявили, что звёздная блондинка выглядит сногсшибательно, а пикантное платье лишь подчёркивает её красоту. Но некоторые фанаты всё же предпочли бы видеть любимицу в менее провокационном виде.
Несомненно, лучшее платье вечера. Чудесная 🔥
Красиво и сексуально
Красиво, но прикрыть бы немного больше
Это ужасно
Кейт Хадсон — американская актриса, обладательница "Золотого глобуса" и номинантка на "Оскар". Среди работ звезды — роли в фильмах "Как отделаться от парня за 10 дней", "Почти знаменит" и "Ключ от всех дверей".
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