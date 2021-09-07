Кейт Хадсон смутила даже бывалых папарацци, выйдя на красную дорожку в прозрачном платье без белья

42-летняя актриса Кейт Хадсон в рамках Венецианского кинофестиваля посетила премьеру фильма "Мона Лиза и кровавая луна", где исполнила одну из главных ролей. Для выхода в свет звезда выбрала ярко-красное платье от Valentino, от которого действительно сложно было отвести взгляд.

Роскошный наряд с пышной тюлевой юбкой обладал одной пикантной особенностью — прозрачными вставками, сквозь которые был виден изящный бюст артистки, не надевшей бра. Несмотря на откровенный образ, Кейт чувствовала себя уверенно и лучезарно улыбалась папарацци.

Фото © Instagram / katehudson

Жаркие фото разлетелись по Сети, произведя на поклонников сильное впечатление. Юзеры заявили, что звёздная блондинка выглядит сногсшибательно, а пикантное платье лишь подчёркивает её красоту. Но некоторые фанаты всё же предпочли бы видеть любимицу в менее провокационном виде.

Несомненно, лучшее платье вечера. Чудесная 🔥

babilan78

Красиво и сексуально margaretlaidman

Фото © Instagram / katehudson

Красиво, но прикрыть бы немного больше annalisa.colonna.71

Это ужасно mariagabrielladoronzo