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Кейт Хадсон смутила даже бывалых папарацци, выйдя на красную дорожку в прозрачном платье без белья

Знаменитость выбрала роковой наряд, в котором у неё не было шансов остаться незамеченной.

7 сентября, 07:09

Фото © Instagram / shirley.tsang.s.l

42-летняя актриса Кейт Хадсон в рамках Венецианского кинофестиваля посетила премьеру фильма "Мона Лиза и кровавая луна", где исполнила одну из главных ролей. Для выхода в свет звезда выбрала ярко-красное платье от Valentino, от которого действительно сложно было отвести взгляд.

Роскошный наряд с пышной тюлевой юбкой обладал одной пикантной особенностью — прозрачными вставками, сквозь которые был виден изящный бюст артистки, не надевшей бра. Несмотря на откровенный образ, Кейт чувствовала себя уверенно и лучезарно улыбалась папарацци.

Фото © Instagram / katehudson

Фото © Instagram / katehudson

Жаркие фото разлетелись по Сети, произведя на поклонников сильное впечатление. Юзеры заявили, что звёздная блондинка выглядит сногсшибательно, а пикантное платье лишь подчёркивает её красоту. Но некоторые фанаты всё же предпочли бы видеть любимицу в менее провокационном виде.

Несомненно, лучшее платье вечера. Чудесная 🔥


babilan78

Красиво и сексуально

margaretlaidman

Фото © Instagram / katehudson

Фото © Instagram / katehudson

Красиво, но прикрыть бы немного больше

annalisa.colonna.71

Это ужасно

mariagabrielladoronzo

Кейт Хадсон — американская актриса, обладательница "Золотого глобуса" и номинантка на "Оскар". Среди работ звезды — роли в фильмах "Как отделаться от парня за 10 дней", "Почти знаменит" и "Ключ от всех дверей".

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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